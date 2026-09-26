تعیین قیمت ۷۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی مرکبات در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی صبح شنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار مازندران، نوسانات اخیر بازار مرغ و آغاز فصل برداشت مرکبات را از مهم‌ترین موضوعات مورد بررسی در این نشست عنوان کرد و گفت: برای ساماندهی بازار مرغ و رفع اختلالات ایجادشده در روند عرضه و تقاضا، تدابیر لازم در حال اجرا است.

وی با اشاره به ظرفیت صادرات مرغ در استان افزود: امکان توسعه صادرات این محصول از جمله از طریق حمل‌ونقل دریایی باید مورد توجه قرار گیرد تا ضمن تقویت بازارهای صادراتی، نیاز بازار داخلی نیز به شکل مناسبی تأمین شود.

استاندار مازندران درباره بازار مرکبات نیز اظهار کرد: با بررسی شرایط بازار و انجام رایزنی با فعالان این بخش، قیمت مرجع مرکبات درجه‌یک از جمله نارنگی در محدوده ۷۰ تا ۱۵۰ هزار تومان تعیین شده است.

یونسی رستمی ادامه داد: این قیمت‌گذاری پس از ارزیابی وضعیت بازار و مقایسه با شرایط حاکم بر بازار بزرگ تهران انجام شده و بخش قابل توجهی از باغداران نیز با آن موافقت داشته‌اند.

وی هدف از تعیین قیمت مرجع را ایجاد تعادل در بازار، حفظ قدرت خرید مردم و در عین حال تأمین سود عادلانه برای باغداران دانست و بر ضرورت جلوگیری از زیان تولیدکنندگان تأکید کرد.

استاندار مازندران همچنین از هماهنگی با معاونت وزارت جهاد کشاورزی برای برگزاری نشست مشترک با تجار و باغداران خبر داد و گفت: در این جلسات، قیمت‌های نهایی مرکبات بررسی و درباره نحوه عرضه و خرید محصول تصمیم‌گیری خواهد شد تا ضمن ساماندهی بازار، حقوق تولیدکنندگان نیز حفظ شود.