پهپاد برقی جدید می تواند ۸ ساعت مداوم پرواز کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این شرکت هلندی پهپاد عمود پرواز (VTOL)برقی با بال های ثابت را برای فعالیت های اطلاعاتی، نظارتی، شناسایی و تعیین هدف، ماموریت های شناسایی و همچنین کاربردهای ی وسیع تر امنیتی و رله ارتباطی ارائه کرده است.

Evo-LE حداکثر برد ۴۸۰ کیلومتر دارد، البته برد و مدت زمان پرواز پهپاد به محموله و شرایط فعالیت بستگی دارد. این هواپیما آماده سفارش است. این پهپاد سری Evo شرکت دلتا کواد را با تاکیدی بر استقامت، گسترده تر می کند. شرکت سازنده مدعی است وسیله نقلیه پرنده را با استفاده از بازخورد دریافتی از اپراتورهای خط مقدم و مفاد یادگیری شده طی هزاران ساعت پرواز عملیاتی، توسعه داده است.

پهپاد مذکور به طور عمودی از زمین بلند می شود و فرود می آید و با بال های ثابت پرواز می کند. این امر به تیم های پژوهشی امکان داد آن را از مکان های محدود بدون باند به پرواز دربیاورند و همچنان از تنظیمات بال دار برای پروازهای طولانی تر استفاده کنند.

دلتا کواد برد رادیویی ۱۲۰ کیلومتر، حداکثر وزن بلند شدن ۱۳ کیلوگرم و ظرفیت بار ۱.۵ کیلوگرم برای پهپاد را ثبت کرده است. سیستم فرود خودکار پهپاد نیز به حسگرهای موجود در آن میدان دید ۳۶۰ درجه طی پرواز می دهد.

Evo-LE را برای به کارگیری در محیط های عملیاتی پیچیده تر می توان به تجهیزات ضد اخلال، ارتباطات ایمنی و ناوبری خودکار مجهز کرد. البته این موارد تنظیمات موجود هستندو شرکت اعلام نکرده تمام هواپیماها مجهز به آنها خواهند بود.

شرکت سازنده برای افزایش مدت زمان پرواز، باتری با تراکم انرژی بالاتر را با تنظیمات دوگانه ترکیب کرده است. همچنین این شرکت ساختار الکتریکی را با سیستم انتقال قدرت VTOL ارتقا داده است.