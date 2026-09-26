  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

افتتاح مجتمع آموزشی-قرآنی موقوفه شهدای شاندیز

افتتاح مجتمع آموزشی-قرآنی موقوفه شهدای شاندیز

 مجتمع آموزشی-قرآنی موقوفه شهدای شاندیز با حضور مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی و جمعی از مسئولان این شهرستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه مجتمع آموزشی-قرآنی موقوفه شهدای شاندیز با حضور حجت‌الاسلام احمدزاده، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، فرماندار و مسئولین شهرستان طرقبه شاندیز و امام جمعه شاندیز به بهره‌برداری رسید.

این مجتمع که طی مدت ۵ ماه با همت اداره اوقاف طرقبه شاندیز بازسازی شده است، شامل بخش مهدکودک با ۶۰ نونهال و دبستان با ۵۵ دانش‌آموز است.

این موقوفه که در جریان حوادث دی‌ماه سال گذشته هدف حمله و آتش‌سوزی عوامل آشوبگر قرار گرفته و دچار خسارات جدی شده بود، با برنامه‌ریزی فوری اداره اوقاف، مجدداً احیا و بازسازی شد.

کد مطلب 6958908

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها