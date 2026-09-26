افتتاح مجتمع آموزشی-قرآنی موقوفه شهدای شاندیز

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه مجتمع آموزشی-قرآنی موقوفه شهدای شاندیز با حضور حجتالاسلام احمدزاده، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، فرماندار و مسئولین شهرستان طرقبه شاندیز و امام جمعه شاندیز به بهرهبرداری رسید.
این مجتمع که طی مدت ۵ ماه با همت اداره اوقاف طرقبه شاندیز بازسازی شده است، شامل بخش مهدکودک با ۶۰ نونهال و دبستان با ۵۵ دانشآموز است.
این موقوفه که در جریان حوادث دیماه سال گذشته هدف حمله و آتشسوزی عوامل آشوبگر قرار گرفته و دچار خسارات جدی شده بود، با برنامهریزی فوری اداره اوقاف، مجدداً احیا و بازسازی شد.
نظر شما