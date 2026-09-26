به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای درباره عملکرد کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: مسابقات همچنان در حال برگزاری است و ورزشکاران ایران در برخی رشته‌ها عملکرد قابل قبولی داشته‌اند اما در برخی رشته‌ها نیز انتظارات برآورده نشده است. امیدواریم در رشته‌هایی مانند تکواندو، کشتی و وزنه‌برداری شاهد درخشش ورزشکاران باشیم و جایگاه مدنظر ایران در جدول مدال‌ها به دست بیاید.

وی در ادامه درباره عملکرد تیم فوتبال امید ایران خاطرنشان کرد: عملکرد فوتبال باید به‌صورت جدی بررسی شود. این نتیجه برای وزارت ورزش قابل قبول نیست و قطعاً حوزه معاونت ورزش قهرمانی و همچنین فدراسیون فوتبال عملکرد این تیم در بازی‌های آسیایی را مورد واکاوی قرار خواهند داد.

اسبقیان درباره حضور وزیر ورزش و جوانان در ناگویا نیز گفت: در حال حاضر وزیر ورزش به ناگویا سفر نکرده است. با توجه به شرایط کاری بعید به نظر می‌رسد که ایشان راهی ناگویا شوند هرچند این موضوع هنوز قطعی نیست.

وی در ادامه با اشاره به موضوع کفش فاطمه محیطی‌زاده ملی‌پوش دوومیدانی ایران، اظهار داشت: این موضوع نیز باید بررسی شود و کادر فنی و فدراسیون دوومیدانی باید درباره آن پاسخگو باشند. آنچه مسلم است کادر فنی و مربیان تیم‌ها باید دقت لازم را در چنین مواردی داشته باشند.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان همچنین درباره حمایت از مدال‌آوران گفت: وزیر ورزش دستور ویژه‌ای برای حمایت از مدال‌آوران صادر کرده است تا ورزشکارانی که موفق به کسب مدال می‌شوند از معافیت خدمت سربازی و سایر تسهیلات در نظر گرفته‌شده بهره‌مند شوند.