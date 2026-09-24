به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله تابع‌جماعت، معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزیر نیرو، امروز پنجشنبه دوم مهر ماه ۱۴۰۵ در حاشیه مراسم افتتاح بزرگترین کارخانه تولید اینورترهای خورشیدی صنعتی کشور، ایجاد بازار فروش را مهم‌ترین حمایت وزارت نیرو از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر عنوان کرد.

وی اظهار کرد: مهم‌ترین کمکی که می‌توان به شرکت‌های دانش‌بنیان کرد، ایجاد بازاری است که این شرکت‌ها بتوانند محصولات خود را در آن عرضه کنند.

تابع‌جماعت افزود: باید شرایطی فراهم شود که محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان به شکل مناسبی عرضه شوند و بازار مناسبی برای آنها وجود داشته باشد و به نظر من مهم‌ترین نقش وزارت نیرو و سازمان ساتبا نیز همین موضوع است.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: در کنار ایجاد بازار، هنگام رقابت با بخش خصوصی و واردات محصولات نیز باید ملاحظات مربوط به ساخت داخل مورد توجه قرار گیرد.

اختصاص بخشی از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر به دانش‌بنیان‌ها

وی با اشاره به سایر حمایت‌های در نظر گرفته‌شده برای شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: حمایت‌های دیگری نیز از جنس حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی وجود دارد که از طریق تسهیلات و وام انجام می‌شود.

تابع‌جماعت افزود: بخشی از منابع حاصل از انرژی‌های تجدیدپذیر بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز برای حمایت از صندوق و شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین توسعه فعالیت‌های آزمایشگاهی و تحقیقاتی در این حوزه اختصاص پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: حمایت‌ها را می‌توان در دو بخش تعریف کرد؛ بخشی حمایت‌های مستقیم از طریق تسهیلات، صندوق‌ها و ابزارهای حمایتی است و بخش دیگر ایجاد بازار برای عرضه محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان.

معاون وزیر نیرو گفت: به اعتقاد من مهم‌ترین حمایتی که می‌توان از بخش خصوصی انجام داد، فراهم کردن بازار فروش و عرضه محصولات آنهاست و این موضوع از وظایف مهم وزارت نیرو به عنوان تنظیم‌گر بازار تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر محسوب می‌شود.

تابع‌جماعت: بورس سبز سازوکار اصلی فروش برق تجدیدپذیر است

وی درباره وضعیت فروش برق تولیدکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر در بازار نیز گفت: خوشبختانه بورس، بهترین بازار برای ایجاد رقابت و شفافیت است و در حال حاضر بازار بورس سبز این امکان را فراهم کرده است.

تابع‌جماعت درباره نگرانی برخی سرمایه‌گذاران نسبت به نوسان قیمت برق تجدیدپذیر در بورس سبز اظهار کرد: نگرانی‌هایی درباره قیمت انرژی‌های تجدیدپذیر در بازار بورس سبز مطرح شده که این موضوع تابع عوامل عرضه و تقاضا و شرایط بازار است.

وی افزود: اینکه قیمت در یک مقطع افزایش یا کاهش پیدا کند، تابع شرایط بازار و اقتصاد است و همچنین شرایط تأمین برق توسط نیروگاه‌های دولتی و خصوصی نیز می‌تواند بر تنظیم بازار اثرگذار باشد.

نگرانی زمستانی نیروگاه‌ها بیشتر از گاز است

معاون وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت نیروگاه‌های گازی برای فصل زمستان گفت: معمولاً در همه سال‌های گذشته نیروگاه‌ها برای زمستان آماده بوده‌اند و در مجموعه وزارت نیرو از این بابت نگرانی خاصی وجود ندارد.

وی افزود: نگرانی اصلی در حوزه تأمین سوخت زمستانی و به‌ویژه گاز نیروگاه‌هاست؛ چراکه به دلیل مسائل ناشی از جنگ و همچنین کمبودهایی که در گذشته وجود داشته، نگرانی‌هایی درباره تأمین سوخت وجود دارد.

تابع‌جماعت ادامه داد: مجموعه وزارت نفت و دولت در حال پیگیری این موضوع هستند تا این مشکل به کمترین حد ممکن برسد.

وی با اشاره به پیش‌بینی برخی تمهیدات برای مدیریت مصرف سوخت گفت: روش‌هایی از جمله دورکاری و سایر راهکارها پیش‌بینی شده است تا صرفه‌جویی بیشتری در مصرف سوخت کشور انجام شود و بتوان زمستان را با نگرانی و مشکلات کمتری پشت سر گذاشت.

ذخیره سوخت مایع نیروگاه‌ها مناسب است

معاون وزیر نیرو درباره وضعیت فعلی ذخایر سوخت نیروگاه‌ها نیز گفت: در حال حاضر وضعیت سوخت مناسب است و ذخیره‌سازی نسبتاً مناسبی در حوزه سوخت مایع انجام شده است.

وی تأکید کرد: نگرانی اصلی در مورد گاز است که آثار آن در فصل زمستان و همزمان با افزایش مصرف گاز خود را نشان خواهد داد.