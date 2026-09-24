محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: وضعیت جوی استان از روز پنجشنبه دوم مهر تا یکشنبه پنجم مهرماه با آسمانی عمدتاً صاف همراه خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبارآلودگی پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: امروز پنجشنبه آسمان استان صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی رخ می‌دهد که سرعت آن بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده و جهت وزش باد نیز شرقی خواهد بود.



ترابیان با اشاره به شرایط دمایی روز پنجشنبه گفت: کمینه دمای هوا در شهر قم ۲۱ درجه و بیشینه دما ۴۱ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.



وی ادامه داد: روز جمعه سوم مهرماه آسمان قم صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش موقت ابر، وزش باد و غبارآلودگی در سطح استان انتظار می‌رود.



کارشناس هواشناسی قم عنوان کرد: سرعت وزش باد در روز جمعه بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و باد از سمت شرق خواهد وزید.



وی افزود: دمای هوا در روز جمعه روند کاهشی خواهد داشت و کمینه دما ۲۱ درجه و بیشینه دمای شهر قم ۳۹ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.



ترابیان با اشاره به ادامه شرایط جوی در روز شنبه چهارم مهرماه گفت: آسمان استان در این روز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبارآلودگی دور از انتظار نیست.



وی بیان کرد: براساس پیش‌بینی‌های انجام شده، روز یکشنبه پنجم مهرماه جو نسبتاً آرامی در استان قم حاکم خواهد بود.



کارشناس هواشناسی قم همچنین درباره وضعیت دمایی استان در ۲۴ ساعت گذشته گفت: نیزار با ثبت دمای ۱۶.۸ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه استان را داشته است.



ترابیان افزود: در همین بازه زمانی، جمکران با ثبت دمای ۴۱.۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین بعدازظهر استان قم را تجربه کرده است.



وی با اشاره به روند کلی تغییرات دمایی در روزهای آینده اظهار کرد: روند کاهش دما در سطح استان از روز جمعه سوم مهرماه آغاز خواهد شد و این روند در کنار تغییرات جوی پیش‌بینی‌شده طی روزهای آینده ادامه خواهد داشت.