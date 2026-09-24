روحالله زاهدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: براساس نقشههای هواشناسی تا پنج روز آینده آسمان استان عموما صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات بهویژه بعدازظهرها وزش موقت باد را شاهد خواهیم بود.
وی در خصوص تغییرات دمایی در سطح استان افزود: امروز تغییر محسوس دمایی نخواهیم داشت، اما از فردا بهتدریج بین ۲ تا ۳ درجه سانتیگراد از گرمای هوا در اغلب نقاط استان کاسته شده و هوا خنکتر میشود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان با اشاره به وضعیت دمایی ایستگاههای هواشناسی در ۲۴ ساعت گذشته گفت: روز گذشته اسدآباد با بیشینه دمای ۳۶ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بود و صبح امروز نیز کمینه دمای استان از بهار با ۹ درجه سانتیگراد گزارش شد.
زاهدی درباره نوسانات دمایی مرکز استان نیز بیان کرد: دمای هوای همدان در ۲۴ ساعت گذشته در گرمترین ساعات به ۳۳ درجه و در خنکترین ساعات به ۱۲ درجه سانتیگراد رسید.
وی در پایان در رابطه با وضعیت بارندگیها خاطرنشان کرد: تا اواخر هفته آینده هیچگونه بارشی در استان پیشبینی نمیشود اما از اواخر هفته آینده به بعد با نفوذ سامانههای جوی شرایط برای شروع بارشها در سطح استان همدان مهیا خواهد شد.
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