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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

صدای انفجار آبادان ناشی از نقص فنی در پالایشگاه است

صدای انفجار آبادان ناشی از نقص فنی در پالایشگاه است

اهواز - معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: صدای شنیده‌شده در برخی مناطق شهری آبادان ناشی از بروز نقص فنی در یکی از واحدهای صنعتی پالایشگاه آبادان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌اله حیاتی صبح امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: صدای شنیده‌شده در سطح شهر ناشی از نقص فنی در یکی از واحدهای پالایشگاه است و متخصصان و نیروهای فنی مجموعه بلافاصله در محل حاضر شده و در حال برطرف کردن مشکل هستند.

وی با تأکید بر پایداری کامل فرآیند تولید سوخت در این مجتمع نفتی افزود: این نقص فنی هیچ‌گونه خللی در روند تولید بنزین ایجاد نخواهد کرد و خطوط تولید بدون وقفه در مدار فعالیت قرار دارند.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در پایان تصریح کرد: شرایط در پالایشگاه آبادان تحت کنترل است و شهروندان هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه نداشته باشند.

کد مطلب 6957185

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