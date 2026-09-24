صدای انفجار آبادان ناشی از نقص فنی در پالایشگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، ولیاله حیاتی صبح امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: صدای شنیدهشده در سطح شهر ناشی از نقص فنی در یکی از واحدهای پالایشگاه است و متخصصان و نیروهای فنی مجموعه بلافاصله در محل حاضر شده و در حال برطرف کردن مشکل هستند.
وی با تأکید بر پایداری کامل فرآیند تولید سوخت در این مجتمع نفتی افزود: این نقص فنی هیچگونه خللی در روند تولید بنزین ایجاد نخواهد کرد و خطوط تولید بدون وقفه در مدار فعالیت قرار دارند.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در پایان تصریح کرد: شرایط در پالایشگاه آبادان تحت کنترل است و شهروندان هیچگونه نگرانی در این زمینه نداشته باشند.
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