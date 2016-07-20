رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبادان در مورد دود غلیظی که فضای آبادان را پوشانده است، به خبرنگار مهر اظهار کرد: علت این امر مشکل فنی در کمپرسور کت کراکر فاز سه پالایشگاه آبادان است.

سید احمد موسوی آزاد با اشاره به اینکه این مشکل از ساعت ۹ و ۱۰ دقیقه امروز در این واحد بروز کرده است، افزود: مسئولان فنی پالایشگاه پس از این مسئله، واحد را برای انجام تعمیرات از مدار خارج کرده که پس از رفع مشکل مجدد وارد مدار می شود.

به گفته وی، مسئولان پالایشگاه زمان لازم برای رفع نقص مذکور را اندکی بیش از یک ساعت عنوان کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیشتر نیز چندین بار این واحد دچار نقش فنی و انتشار دود غلیظ در فضای آبادان شده است.