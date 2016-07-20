فریدون جانکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: در زمان بروز مشکل، کمپرسور کت کراکر فاز ۳ به دلیل مشکل برق ناشی از وضعیت جوی در تلمبه تخلیه مایعات آن از سرویس خارج شد.

وی اظهار کرد: با تلاش و پیگیری سریع کارکنان واحد یاد شده، پس از نیم ساعت مشکل رفع و کمپرسور به طور مجدد در سرویس قرار گرفت و وضعیت به حالت عادی و نرمال بازگشت.

مدیر عملیات شرکت پالایش نفت آبادان تصریح کرد: بروز چنین موارد در پالایشگاهها بدیهی و غیرقابل اجتناب است.

جانکی یادآور شد: در پالایشگاه آبادان نیز همچون سایر پالایشگاه‌ها در سراسر جهان در نقاط ویژه، مشعل ایمنی مناسب طراحی و تعبیه شده است تا در صورت بروز موارد مشابه، ضمن استمرار راهبری و تولید ایمن واحد و رفع مشکل، گازهای حاصله، به صورت ایمن و تحت کنترل در مشعل ایمنی سوزانده تا از وقوع حوادث ناخواسته جلوگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دود غلیظی که به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبادان ناشی از بروز نقص فنی در کمپرسور واحد کت کراکر فاز سه پالایشگاه آبادان است، فضای آبادان را پوشاند.