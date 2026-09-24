سومین جشنواره روایت جهاد در استان قم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا ایراندوست پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری جشنوتره روایت جهاد استان قم با تشریح فعالیت گروه‌های جهادی تخصصی در استان قم اظهار کرد: دامنه فعالیت این گروه‌ها تنها به اردوهای عمرانی محدود نمی‌شود و اقشار مختلف مردم و گروه‌های تخصصی در حوزه‌هایی مانند تعمیر لوازم خانگی، مرمت منازل محرومان، خدمات کشاورزی، مشاوره حقوقی، آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و بازسازی مناطق آسیب‌دیده مشارکت دارند.



وی با اشاره به فعالیت گروه‌های جهادی کارگری افزود: بخشی از کارگران و نیروهای متخصص صنوف مختلف از جمله فعالان حوزه ساختمان، کاشی‌کاران، جوشکاران و سایر نیروهای فنی، در تعمیر و مرمت منازل نیازمندان مشارکت می‌کنند و در این اقدامات، خود صنوف و نیروهای متخصص میدان‌دار خدمت‌رسانی هستند.



رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قم ادامه داد: در جریان برخی حوادث از جمله آتش‌سوزی‌هایی که در پی نوسانات برق رخ داد، منازلی از خانه‌های نیازمند دچار آسیب شدند که نیروهای تخصصی و گروه‌های جهادی مرتبط با سرعت وارد میدان شدند و برای تعمیر و بازسازی این منازل اقدام کردند.



ایراندوست گفت: هزینه تعمیر و مرمت منازل بالا است اما گروه‌های جهادی و نیروهای صنفی در قم و روستاهای اطراف با حضور در کنار خانواده‌های نیازمند، بخشی از این هزینه و کار تخصصی را بر عهده گرفتند و ظرفیت‌های مردمی در این زمینه به کمک آمد.



گروه‌های تخصصی در خدمت محرومان فعال هستند



وی با اشاره به فعالیت بسیج سازندگی در حوزه کشاورزی بیان کرد: نهال‌کاری، خدمات مربوط به دام و واکسیناسیون دام از جمله اقداماتی است که گروه‌های جهادی تخصصی در این بخش دنبال می‌کنند و نیروهای متخصص در کنار دامداران و کشاورزان استان برای ارائه خدمات مورد نیاز حضور می‌یابند.



رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قم افزود: گروه‌های جهادی متشکل از حقوقدانان نیز در زمینه مشاوره حقوقی و آزادی زندانیان جرایم غیرعمد فعالیت دارند و این اقدامات بخشی از خدمات تخصصی گروه‌های جهادی به شمار می‌رود.



ایراندوست با اشاره به عملکرد این گروه‌ها در شهریورماه گفت: بر اساس گزارشی که دریافت کردم، در همین ماه ۶ زندانی جرایم غیرعمد آزاد شدند و سه مورد از این آزادی‌ها با اقدام یکی از گروه‌های جهادی فعال در حوزه صنعت انجام شده است.



وی ادامه داد: این اقدامات نشان می‌دهد ظرفیت خدمت‌رسانی گروه‌های جهادی در حوزه‌های مختلف، از خدمات فنی و عمرانی تا فعالیت‌های حقوقی و اجتماعی گسترده است و گروه‌های مردمی در هر بخش متناسب با تخصص و توان خود وارد میدان می‌شوند.



رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قم با اشاره به نقش گروه‌های مردمی در حوادث اخیر اظهار کرد: در نخستین ساعات مناطقی که مورد اصابت قرار گرفته بودند، گروه‌های مردمی از نخستین مجموعه‌هایی بودند که در محل حضور پیدا کردند و برای کمک به آسیب‌دیدگان وارد عمل شدند.



ایراندوست افزود: در روزهای نخست بحران، گروه‌های مردمی با سلایق و نگرش‌های مختلف برای کمک به همنوعان خود پای کار آمدند و ظرفیت‌های آنان در کنار مجموعه‌های مسئول به صورت شبکه‌ای فعال شد.



وی گفت: پس از گذشت حدود یک هفته از حادثه، روند امدادرسانی و بازسازی باید به صورت سیستماتیک و با پشتوانه دولت و دستگاه‌های مسئول دنبال شود اما در ساعات و روزهای ابتدایی، اگر حضور مردم و گروه‌های مردمی نبود، انجام امور بسیار دشوار می‌شد.



وی ادامه داد: در جریان این اقدامات، برخی کارخانجاتی که آسیب دیده بودند نیز وارد عرصه شدند و بخشی از تجهیزات و ظرفیت خود را برای بازسازی اختصاص دادند و خیران داخل و خارج از کشور نیز با کمک‌های نقدی در این روند مشارکت کردند.



بیش از ۵۰۰ مدرسه شاداب‌سازی شد



رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قم یکی از ظرفیت‌های مهم گروه‌های جهادی را اجرای طرح شهید عجمیان عنوان کرد و گفت: در سه سال اخیر بیش از ۵۰۰ مدرسه در قالب این طرح شاداب‌سازی، رنگ‌آمیزی و نوسازی شده است.



ایراندوست با اشاره به حضور گروه‌های جهادی قم در مناطق محروم افزود: گروه‌های تخصصی دانشجویان و طلاب در این اردوها حضور دارند و در کنار فعالیت‌های مربوط به مدارس، در تعمیر و مرمت منازل نیازمندان نیز مشارکت می‌کنند.



وی ادامه داد: در یکی از این برنامه‌ها، گروه‌های جهادی قم برای مدت بیش از یک ماه به صورت قرارگاهی در منطقه‌ای که نیاز جدی به خدمات داشت حضور پیدا کردند و هر هفته نیروها و تجهیزات مورد نیاز از قم به آن منطقه اعزام می‌شدند.



وی بیان کرد: یکی از اقدامات این گروه‌ها در مدرسه شجره طیبه، رنگ‌آمیزی و نوسازی فضای مدرسه بود که دانشجویان در بخشی از دیوار بیرونی مدرسه، طرحی را با استفاده از سه زبان زنده دنیا اجرا کردند و عبارت میناب به ایران جان داد را نیز در یکی از شب‌ها تا صبح روی دیوار ورودی مدرسه به تصویر کشیدند.



رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قم با اشاره به دیگر فعالیت‌های گروه‌های جهادی اظهار کرد: در حوزه جمعیت و فرزندآوری بیش از ۲۰ گروه تخصصی فعالیت دارند و این گروه‌ها در برگزاری نشست‌ها، پیگیری مسائل و ارتباط با مجموعه‌های مسئول استان نقش‌آفرینی می‌کنند.



ایراندوست افزود: در حوزه فعالیت‌های مردمی و اجتماعی نیز عنوان میدانیار شکل گرفته و طی بیش از ۲۰۰ شب که تجمعات مردمی در میادین و خیابان‌های شهر برگزار شده است، گروه‌های جهادی در کنار میدان‌داران حضور داشته‌اند و در زمینه‌های فرهنگی، مشاوره‌ای و کمک‌های مؤمنانه خدمات ارائه کرده‌اند.



وی با اشاره به نقش گروه‌های جهادی در برنامه‌های مذهبی و ملی گفت: در جریان مراسم تشییع، گروه‌های جهادی در بلوار پیامبر اعظم و ۱۷ خیابانی که به محل برگزاری مراسم منتهی می‌شد حضور داشتند و در حوزه پشتیبانی و برپایی مواکب فعالیت کردند.



وی ادامه داد: در مراسم اربعین نیز با توجه به حضور بخشی از مواکب و گروه‌های اصلی قم در عراق، برای خدمت‌رسانی به زائران و جاماندگان اربعین در قم فراخوان عمومی انجام شد و اقشار مختلف با حضور در میدان، در پذیرایی و خدمت‌رسانی به مردم مشارکت کردند.



روایت جهاد امسال در سه عرصه برگزار می‌شود



رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قم با اشاره به برگزاری جشنواره روایت جهاد اظهار کرد: در نخستین دوره این جشنواره ۷۳۰ اثر دریافت شد که ۲۷۰ اثر به مرحله داوری راه یافت و در نهایت ۴۶ اثر به عنوان آثار برگزیده قم انتخاب شد که از میان آنها ۱۵ اثر در سطح کشور نیز به عنوان اثر برگزیده انتخاب شدند.



ایراندوست افزود: در دومین دوره جشنواره تعداد آثار به یک هزار و ۸۵۰ اثر رسید که نسبت به دوره نخست رشد قابل توجهی داشت و از این تعداد ۹۴۷ اثر توسط آقایان و ۹۳۳ اثر توسط بانوان ارسال شد و یک هزار و ۳۹۴ اثر متعلق به گروه‌های جهادی و ۶۵۶ اثر نیز از سوی سایر گروه‌های مردمی ارائه شده بود.



وی ادامه داد: در دوره گذشته ۶۶ نفر به عنوان برگزیده انتخاب شدند اما برگزاری مرحله ملی جشنواره به دلیل وقوع جنگ انجام نشد و امسال نیز تلاش شده است جشنواره با تمرکز بیشتر بر کیفیت آثار و با کاهش قالب‌ها برگزار شود.



وی گفت: جشنواره امسال در سه عرصه اصلی خبری، ادبی و هنری برگزار می‌شود و در بخش هنری چهار قالب مستند، انیمیشن، فیلم کوتاه و عکس در نظر گرفته شده است.



آثار خبری در چهار قالب داوری می‌شوند



رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قم با تشریح قالب‌های بخش ادبی اظهار کرد: در این بخش، آثار شعر، داستان کوتاه، دلنوشته و خاطره پذیرفته می‌شود و در بخش خبری نیز خبر، مصاحبه تفصیلی، گزارش مکتوب خبری و روایی و گزارش ویدیویی در نظر گرفته شده است.



ایراندوست افزود: برای جشنواره امسال جوایز ویژه‌ای نیز پیش‌بینی شده که از جمله آنها جایزه ویژه شهید برای روایت حرکت جهادی و اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب در حوزه جهاد و خدمت‌رسانی است.



وی ادامه داد: جایزه ویژه شهید رئیسی نیز با محور روایت فعالیت جهادی دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود و دستگاه‌های مختلف می‌توانند روایت اقدامات جهادی خود را برای شرکت در این بخش ارسال کنند.



وی بیان کرد: جایزه ویژه شهید امیرعبداللهیان نیز به روایت فعالیت جهادگران ایرانی در داخل و خارج از کشور اختصاص دارد و اقدامات جهادی انجام‌شده در کشورهای مختلف از جمله عراق و لبنان و همچنین فعالیت‌های جهادی در جریان اربعین و مسیر نجف تا کربلا می‌تواند در این بخش مورد توجه قرار گیرد.



جایزه میدانیار به روایت خدمت گروه‌های مردمی اختصاص دارد



رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قم گفت: جایزه ویژه میدانیار نیز برای روایت فعالیت گروه‌های جهادی و مردمی در میدان‌های خدمت در نظر گرفته شده است و در کنار آن، جایزه مردمی نیز به آثاری اختصاص خواهد یافت که در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های جهادی تولید شده‌اند.



ایراندوست افزود: در بخش مردمی، آثار در سامانه مربوط به جشنواره عرضه می‌شوند و مردم می‌توانند در انتخاب آثار برتر مشارکت کنند و آثار منتخب این بخش نیز مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.



وی با اشاره به مشارکت دستگاه‌های مختلف در برگزاری جشنواره روایت جهاد اظهار کرد: شهرداری قم در بخش میدانیار مشارکت جدی دارد و سازمان فرهنگی هنری شهرداری نیز برای اجرای این بخش در کنار بسیج سازندگی قرار گرفته است.



وی ادامه داد: روابط عمومی استانداری قم نیز در حوزه دستگاه‌های اجرایی همکاری و هماهنگی لازم را انجام داده و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، اداره کل ورزش و جوانان و صدا و سیمای مرکز قم نیز در برگزاری جشنواره همکاری و حمایت دارند.



روایت خدمت باید به جامعه معرفی شود



رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قم با تأکید بر اهمیت ثبت و انتشار تجربه‌های جهادی گفت: هدف از برگزاری چنین جشنواره‌هایی تنها انتخاب آثار برتر نیست بلکه تلاش می‌شود روایت‌های مؤثر از روحیه امید، ایثار و خدمت‌رسانی شناسایی و بازنشر شوند.



ایراندوست افزود: در میان فعالیت‌های جهادی، نمونه‌های فراوانی وجود دارد که می‌تواند برای اصحاب رسانه به عنوان سوژه‌های ارزشمند مورد توجه قرار گیرد و روایت مدیران، معلمان، دانشجویان، طلاب، کارگران و دیگر افرادی که در میدان خدمت حضور پیدا می‌کنند، بخشی از این ظرفیت را تشکیل می‌دهد.



وی ادامه داد: در طرح شهید عجمیان نمونه‌هایی وجود دارد که مدیر مدرسه، معلم، دانش‌آموزان و حتی خانواده‌های دانش‌آموزان در کنار گروه‌های جهادی برای رنگ‌آمیزی و نوسازی مدرسه مشارکت می‌کنند و این حضور داوطلبانه می‌تواند به عنوان یک روایت انسانی از کار جهادی مورد توجه قرار گیرد.



وی بیان کرد: یکی از اهداف مهم فعالیت‌های جهادی، تربیت نیروهای مسئولیت‌پذیر است و تجربه حضور دانش‌آموزان، دانشجویان و دیگر اقشار در اردوهای جهادی نشان داده است که این اردوها زمینه‌ای برای تمرین مسئولیت‌پذیری و حضور مستقیم افراد در عرصه خدمت به مردم فراهم می‌کند.