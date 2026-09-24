پزشکیان: ملت ریشه دار و متمدن ایران نابود شدنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در ادامه برنامه های سفر خود به نیویورک، در گفت‌وگویی با خبرنگاران صدا و سیما و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به تشریح و ارزیابی نخستین روز از این سفر پرداخت و گفت: امروز برنامه های متعددی داشتیم که مهم‌ترین بخش آن، گفت‌وگو و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل بود. متنی را از پیش آماده کرده بودیم تا قرائت کنیم، اما وقتی سخنرانی رئیس‌جمهور آمریکا را شنیدیم، نگاهمان از آن متن فراتر رفت و سعی کردیم واقعیت‌هایی را که آمریکا بر ملت ما و دنیا اعمال می‌کند، بیان کنیم؛ چرا که آن‌ها بر خلاف تمام قوانین بین‌المللی و چارچوب‌های انسانی عمل می‌کنند و جز اعمال زور و کارهای ضد بشری، اقدام دیگری انجام نمی‌دهند.

رئیس جمهور تصریح کرد: این در حالی است که در کشورهای دیگر مناطق دنیا نیز رفتارهای مشابهی دارند؛ در ونزوئلا، گرینلند و کوبا نیز چنین رویه‌ای را در پیش گرفته‌اند.

پزشکیان در ادامه با انتقاد از اظهارات موهوم رئیس جمهور آمریکا درباره نابودی ایران با اشاره به ریشه های تاریخی و تمدنی کشورمان افزود: چنین اظهاراتی در خصوص نابود کردن یک کشور و یک ملت امری بی سابقه است و حتی مقامات پیشین آمریکا برغم دشمنی ها به این عریانی آن را مطرح نمی‌کردند. در عین حال ایران را نمی‌توانند نابود کنند؛ ایران کشوری است که ریشه در تاریخ دارد و علی‌رغم تمام فشارهایی که وارد می‌کنند، مردم ما در صحنه حاضرند. حضور مردم ما قابل قدردانی است و امیدوارم ما شرمنده مردم عزیزمان نشویم.

رئیس جمهور با اشاره به سخنان روشنگرانه خود در صحن مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص ماهیت جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و دفاع قاطعانه تر حقانیت جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد : آن‌ها به راحتی دست به نسل‌کشی می‌زنند، بر خلاف تمام قوانین بین‌المللی عمل می‌کنند و به‌راحتی ترور می‌کنند. در کشور ما از زمانی که ما مسئولیت را به عهده گرفتیم رهبر ما ، بسیاری از فرماندهان، دانشمندان، افراد توانمند، وزرا و بسیاری از مردم عزیزمان را ترور کرده‌اند و سپس ما را به تروریسم متهم میکنند. این در حالی است که ترورهایی که در لبنان انجام می‌دهند و جنایاتی که در غزه مرتکب می‌شوند، شرم‌آور است.

پزشکیان ادامه داد: برای هر وجدان انسانی مشاهده جنایات نفرت برانگیز است. بخش تلخ ماجرا آنجاست که مردمی که ایرانی نیستند از رفتار آنها ابراز خشم و انزجار می‌کنند و با قربانیان و بازماندگان این جنایات ابراز همدردی می‌کنند اما برخی ایرانی ها با این جنایتکاران هم صدایی می‌کنند که بسیار باعث تأسف و ناراحتی است .

رئیس جمهور در بخش دیگر این گفت‌وگو به برگزاری دیدارهای جانبی و دوجانبه خود با برخی سران کشورهای شرکت کننده در مجموعه عمومی سازمان ملل اشاره کرد و گفت : پس از این سخنرانی، جلسات مختلفی با نخست‌وزیران عراق و ارمنستان و رئیس‌جمهور سوئیس برگزار شد و تفاهمات خوبی رقم خورد. علاوه بر این آقای دکتر عراقچی، با وزرای خارجه کشورهای مختلف در حال گفتگو هستند. به هر حال، حضور ما در اینجا با هدف گفتگو و دفاع از موضع حقانیت مردم مظلوم و مقتدر کشورمان می‌باشد و تا کنون تأثیرگذار بوده است. امیدوارم در ادامه هم بتوانیم این رسالت را به خوبی انجام دهیم.