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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۱

پزشکیان: ملت ریشه دار و متمدن ایران نابود شدنی نیست

پزشکیان: ملت ریشه دار و متمدن ایران نابود شدنی نیست

رئیس جمهور با اشاره به اظهارات ترامپ گفت: ادعای نابود کردن یک کشور وملت بی سابقه است و حتی مقامات پیشین آمریکا به این عریانی آن را مطرح نمی‌کردند؛ در عین حال  ایران را نمی‌توانند نابود کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در ادامه برنامه های سفر خود به نیویورک، در گفت‌وگویی با خبرنگاران صدا و سیما و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به تشریح و ارزیابی نخستین روز از این سفر پرداخت و گفت: امروز برنامه های متعددی داشتیم که مهم‌ترین بخش آن، گفت‌وگو و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل بود. متنی را از پیش آماده کرده بودیم تا قرائت کنیم، اما وقتی سخنرانی رئیس‌جمهور آمریکا را شنیدیم، نگاهمان از آن متن فراتر رفت و سعی کردیم واقعیت‌هایی را که آمریکا بر ملت ما و دنیا اعمال می‌کند، بیان کنیم؛ چرا که آن‌ها بر خلاف تمام قوانین بین‌المللی و چارچوب‌های انسانی عمل می‌کنند و جز اعمال زور و کارهای ضد بشری، اقدام دیگری انجام نمی‌دهند.

رئیس جمهور تصریح کرد: این در حالی است که در کشورهای دیگر مناطق دنیا نیز رفتارهای مشابهی دارند؛ در ونزوئلا، گرینلند و کوبا نیز چنین رویه‌ای را در پیش گرفته‌اند.

پزشکیان در ادامه با انتقاد از اظهارات موهوم رئیس جمهور آمریکا درباره نابودی ایران با اشاره به ریشه های تاریخی و تمدنی کشورمان افزود: چنین اظهاراتی در خصوص نابود کردن یک کشور و یک ملت امری بی سابقه است و حتی مقامات پیشین آمریکا برغم دشمنی ها به این عریانی آن را مطرح نمی‌کردند. در عین حال ایران را نمی‌توانند نابود کنند؛ ایران کشوری است که ریشه در تاریخ دارد و علی‌رغم تمام فشارهایی که وارد می‌کنند، مردم ما در صحنه حاضرند. حضور مردم ما قابل قدردانی است و امیدوارم ما شرمنده مردم عزیزمان نشویم.

رئیس جمهور با اشاره به سخنان روشنگرانه خود در صحن مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص ماهیت جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و دفاع قاطعانه تر حقانیت جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد : آن‌ها به راحتی دست به نسل‌کشی می‌زنند، بر خلاف تمام قوانین بین‌المللی عمل می‌کنند و به‌راحتی ترور می‌کنند. در کشور ما از زمانی که ما مسئولیت را به عهده گرفتیم رهبر ما ، بسیاری از فرماندهان، دانشمندان، افراد توانمند، وزرا و بسیاری از مردم عزیزمان را ترور کرده‌اند و سپس ما را به تروریسم متهم میکنند. این در حالی است که ترورهایی که در لبنان انجام می‌دهند و جنایاتی که در غزه مرتکب می‌شوند، شرم‌آور است.

پزشکیان ادامه داد: برای هر وجدان انسانی مشاهده جنایات نفرت برانگیز است. بخش تلخ ماجرا آنجاست که مردمی که ایرانی نیستند از رفتار آنها ابراز خشم و انزجار می‌کنند و با قربانیان و بازماندگان این جنایات ابراز همدردی می‌کنند اما برخی ایرانی ها با این جنایتکاران هم صدایی می‌کنند که بسیار باعث تأسف و ناراحتی است .

رئیس جمهور در بخش دیگر این گفت‌وگو به برگزاری دیدارهای جانبی و دوجانبه خود با برخی سران کشورهای شرکت کننده در مجموعه عمومی سازمان ملل اشاره کرد و گفت : پس از این سخنرانی، جلسات مختلفی با نخست‌وزیران عراق و ارمنستان و رئیس‌جمهور سوئیس برگزار شد و تفاهمات خوبی رقم خورد. علاوه بر این آقای دکتر عراقچی، با وزرای خارجه کشورهای مختلف در حال گفتگو هستند. به هر حال، حضور ما در اینجا با هدف گفتگو و دفاع از موضع حقانیت مردم مظلوم و مقتدر کشورمان می‌باشد و تا کنون تأثیرگذار بوده است. امیدوارم در ادامه هم بتوانیم این رسالت را به خوبی انجام دهیم.

کد مطلب 6957194
محسن صمیمی

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