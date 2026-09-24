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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴

امیر حاتمی: رئیس‌جمهور، صدای صلابت ملت مبعوث و شجاع ایران بود

امیر حاتمی: رئیس‌جمهور، صدای صلابت ملت مبعوث و شجاع ایران بود

فرمانده کل ارتش از سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل متحد تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، طی پیامی در صفحات مجازی خود در شبکه‌های اجتماعی ویراستی و ایکس، ضمن تقدیر و تشکر از سخنرانی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اظهارات وی را «صدای صلابت ملت مبعوث و شجاع» ایران اسلامی خواند.

متن پیام فرمانده کل ارتش به شرح زیر است:

جناب آقای رئیس جمهور؛ دست مریزاد، صمیمانه سپاسگزاریم.

سخنرانی رئیس‌جمهوری محترم، صدای صلابت ملت مبعوث، شجاع و مقاوم ایران و تجلی انسجام اتحاد و هماهنگی همه ایران در برابر دشمن زورگو بود.

دکتر پزشکیان حقانیت، اقتدار و اراده ایران اسلامی مقتدر و سربلند را برای دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی را به جهانیان نشان داد.

کد مطلب 6957201
محسن صمیمی

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