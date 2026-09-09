به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساتبا، نخستین کارخانه تولید اینورترهای صنعتی خورشیدی در کشور راه اندازی می‌شود. این کارخانه که یکی از مهم‌ترین گام‌ها در مسیر بومی‌سازی تجهیزات پیشرفته صنعت انرژی خورشیدی و تکمیل زنجیره ارزش این صنعت در کشور به شمار می‌رود، با سرمایه گذاری خصوصی و حمایت وزارت نیرو راه اندازی شده است.

این کارخانه با مساحتی بالغ بر پنج هزار مترمربع و با بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌های روز دنیا، برای نخستین بار در ایران امکان تولید صنعتی اینورترهای خورشیدی در بازه ظرفیتی ۱۲۵ تا ۵۱۰ کیلووات را فراهم کرده است. این محصولات با هدف تأمین نیاز نیروگاه‌های خورشیدی کشور و کاهش وابستگی به تجهیزات وارداتی طراحی و تولید می‌شوند.

ظرفیت نهایی تولید این مجموعه ۹ هزار دستگاه اینورتر در سال پیش‌بینی شده است. با در نظر گرفتن متوسط ظرفیت ۳۵۰ کیلووات برای هر دستگاه، ظرفیت تولید سالانه این کارخانه به حدود ۳.۱۵ گیگاوات اینورتر خواهد رسید؛ ظرفیتی که می‌تواند نقش قابل توجهی در تأمین تجهیزات مورد نیاز توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کشور ایفا کند.

راه‌اندازی این کارخانه علاوه بر ایجاد ظرفیت تولید داخلی یک محصول استراتژیک، از منظر اقتصادی نیز حائز اهمیت است. برآورد می‌شود در ظرفیت نهایی تولید، با جایگزینی محصولات داخلی به جای نمونه‌های وارداتی، امکان جلوگیری از خروج ارز تا سقف ۳۰ میلیون دلار در سال فراهم شود.

از دیگر دستاوردهای این طرح، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم است. پیش‌بینی می‌شود در ظرفیت نهایی، این مجموعه برای حدود ۵۰ نفر به صورت مستقیم و نزدیک به ۱۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کند.

یکی از ویژگی‌های مهم این پروژه، توجه همزمان به انتقال فناوری، بومی‌سازی دانش فنی و الزامات پدافند غیرعامل است. ایجاد توان داخلی برای تولید تجهیزات کلیدی نیروگاه‌های خورشیدی، ضمن کاهش وابستگی کشور به تأمین‌کنندگان خارجی، موجب افزایش تاب‌آوری صنعت انرژی در شرایط بحران و محدودیت‌های بین‌المللی خواهد شد.

نکته قابل توجه درباره این پروژه آن است که خط تولید کارخانه در شرایط جنگ و محاصره وارد کشور شده و عملیات نصب، راه‌اندازی و آماده‌سازی آن در همین شرایط انجام شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده عزم مجموعه برای حفظ مسیر توسعه تولید داخلی و جلوگیری از توقف پروژه‌های راهبردی کشور در شرایط دشوار است.

این مجموعه همچنین با هدف ایجاد یک ظرفیت پایدار برای توسعه صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر، در کنار تولید اینورتر، در مسیر تکمیل زنجیره ارزش محصولات خورشیدی حرکت می‌کند. ایجاد توانمندی داخلی در حوزه تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند زمینه را برای توسعه گسترده‌تر نیروگاه‌های تجدیدپذیر، افزایش سهم ساخت داخل و شکل‌گیری ظرفیت‌های جدید در صنایع وابسته فراهم کند.

از سوی دیگر، ظرفیت ایجادشده در این کارخانه صرفاً محدود به بازار داخلی نیست و با توجه به مشخصات فنی محصولات و ظرفیت تولید، امکان صادرات اینورترهای تولیدی به کشورهای منطقه و کشورهای همسایه نیز وجود خواهد داشت؛ موضوعی که می‌تواند در آینده این مجموعه را به یکی از ظرفیت‌های صادراتی کشور در حوزه تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر تبدیل کند.

راه‌اندازی این کارخانه را می‌توان گامی عملی در جهت کاهش وابستگی به واردات، جلوگیری از خروج ارز، توسعه فناوری‌های پیشرفته، ایجاد اشتغال، تقویت پدافند غیرعامل و تکمیل زنجیره ارزش صنعت انرژی خورشیدی کشور دانست؛ اقدامی که با تکیه بر توان تولید داخلی، مسیر توسعه پایدار صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر را هموارتر خواهد کرد.