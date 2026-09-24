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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان نظام سلامت

پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان نظام سلامت

رئیس مرکز بودجه وزارت بهداشت، از تأمین منابع لازم برای پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد و گفت: این مطالبات حداکثر تا پایان مهرماه پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، رامین رحیم‌نیا، با اشاره به اهمیت پرداخت به‌موقع مطالبات کارکنان حوزه سلامت اظهار داشت: همکاران نظام سلامت طی سال‌های خدمت صادقانه خود، نقش ارزشمندی در ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی ایفا کرده‌اند و پرداخت پاداش پایان خدمت آنان همواره از موضوعات مورد توجه و پیگیری جدی وزارت بهداشت بوده است.

وی افزود: با پیگیری‌های مستمر معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و مرکز بودجه و پایش عملکرد و همچنین با مساعدت و همراهی سازمان برنامه و بودجه، منابع مورد نیاز برای پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور که در سال ۱۴۰۴ بازنشسته شده‌اند، تأمین شده است و این مطالبات حداکثر تا پایان مهرماه پرداخت خواهد شد.

کد مطلب 6957268
حبیب احسنی پور

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