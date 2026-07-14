به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مهدی شریف تبار شامگاه سه‌شنبه در نشست تخصصی مدیران ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان با هدف هم‌افزایی، بررسی راهکارهای توسعه فعالیت‌های قرآنی و تبیین برنامه‌های پیش‌رو، در مجتمع آموزشی تبیین محمودآباد برگزار شد.

وی بر ضرورت بازنگری در ساختارهای فرهنگی، تقویت انسجام نهادی و ارتقای هماهنگی در اجرای برنامه‌های تبلیغی تأکید کرد.

تبیین؛ محور اصلی فعالیت‌های فرهنگی

حجت‌الاسلام شریف‌تبار اظهار کرد: نگاه ما به برنامه‌های فرهنگی باید تغییر کند. از مرحله طراحی تا ارزیابی پس از اجرا، باید مشخص باشد که هر برنامه چه نسبتی با جهاد تبیین دارد و چگونه به تحقق این راهبرد کمک می‌کند.

وی افزود: باید مشخص شود که هر فعالیت فرهنگی، پیشران جهاد تبیین است، نقش پشتیبانی دارد یا به توانمندسازی کنشگران این عرصه کمک می‌کند. اگر برنامه‌ای بدون نسبت مشخص با راهبرد کلان جهاد تبیین اجرا شود، دچار روزمرگی خواهیم شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به حوزه بانوان و نوجوانان گفت: این دو قشر از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی کشور هستند و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مستمر و نوآورانه‌اند.

وی ادامه داد: توجه جدی به ظرفیت بانوان و نوجوانان، زمینه‌ساز افزایش نفوذ فرهنگی و ارتقای کارآمدی نظام تبلیغی در استان خواهد بود.

تأکید بر رونق فعالیت‌های قرآنی

حجت‌الاسلام شریف‌تبار با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی طلایه‌دار فعالیت‌های قرآنی کشور است، اظهار کرد: شورای گسترش فرهنگ قرآنی در شهرستان‌ها باید با جدیت بیشتری فعال شود.

وی افزود: رونق فعالیت‌های قرآنی با تلاش مضاعف مدیران شهرستانی محقق خواهد شد و لازم است با تعامل سازنده با آموزش‌وپرورش و سایر دستگاه‌های فرهنگی، جریان قرآنی بیش از گذشته در متن جامعه گسترش یابد.