به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار کرمان در این نشست، بر ضرورت تأمین مالی پروژههای نیمهتمام نهضت ملی مسکن تأکید کرد و گفت: بکارگیری ظرفیتهای بانک برای اجرای طرحهای بزرگ مسکن، بازآفرینی شهری و تقویت بخش خصوصی در استان بسیار مهم است.
«محمدعلی طالبی» با اشاره به شرایط استان در حوزه مسکن افزود: کرمان در این بخش با عقبماندگی جدی مواجه است و بسیاری از اقشار، حتی افرادی با سابقه طولانی اشتغال، همچنان مستأجر هستند؛ موضوعی که فشار قابل توجهی بر معیشت خانوارها وارد کرده است.
استاندار کرمان با اشاره به تحرک ایجادشده در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن گفت: علاوه بر اجرای پروژههای مسکن، در زمینه الحاق محدودهها به شهرها و روستاها برای تأمین زمین نیز اقداماتی در حال انجام است، اما تکمیل این طرحها نیازمند همراهی جدی شبکه بانکی است.
طالبی با اشاره به پروژه ۱۵۷۶ واحدی بلدالامین گفت: این پروژه چند سال متوقف بود، اما با اقدامات انجامشده دوباره فعال شده و بخشی از آن به بهرهبرداری رسیده و بخش دیگری نیز در مهرماه افتتاح خواهد شد.
خورسندیان: بانک مسکن برای تکمیل پروژههای کرمان یک همت تعهد میکند
مدیرعامل بانک مسکن با اعلام تعهد حدود یک همت برای تکمیل پروژههای نیمهتمام مسکن کرمان، از آمادگی این بانک برای ارائه مجموعهای از خدمات تأمین مالی و بانکداری شرکتی به بنگاههای اقتصادی استان خبر داد و گفت: ظرفیت بانک مسکن فراتر از پرداخت تسهیلات مسکن است و میتوانیم خدمات متنوع مالی را به بنگاهها ارائه کنیم.
علی خورسندیان در نشست با استاندار کرمان با اشاره به بازدید از پروژههای نیمهتمام مسکن اظهار کرد: در بخشی از پروژههای نهضت ملی، پیشرفت فیزیکی به بیش از ۷۰ درصد رسیده و بانک مسکن خود را متعهد میداند تعهداتش را در قبال این پروژهها انجام دهد.
وی با اشاره به حدود ۱۲۰۰ واحد مسکونی استان که دارای پیشرفت فیزیکی ۳۰ تا ۷۰ درصد هستند، افزود: این پروژهها ظرفیت تبدیل شدن به نهضت ملی مسکن را دارند و بانک آمادگی دارد در چارچوب ضوابط، تأمین مالی آنها را دنبال کند.
خورسندیان درباره پروژه بلدالامین گفت: بانک آمادگی تأمین مالی واحدهایی که به حد لازم از پیشرفت رسیدهاند را دارد.
وی مجموع تعهدات جدید مطرحشده در سفر به کرمان را حدود یک همت عنوان کرد و گفت: در صورت اجرای این تعهدات، بخش قابل توجهی از پروژههای نیمهتمام استان میتواند تکمیل و در مسیر بهرهبرداری قرار گیرد.
خورسندیان با اشاره به عملکرد بانک مسکن در استان کرمان اظهار داشت: برای ۱۱ هزار و 500 واحد قرارداد منعقد شده که 7 هزار و 700 واحد آن تعیین تکلیف و واگذار شده است. مبلغ این قراردادها ۴.۵ همت بوده که تاکنون ۳.۵ همت آن تخصیص یافته؛ یعنی حدود ۷۵ درصد تأمین مالی انجام شده است.
مدیرعامل بانک مسکن همچنین با اشاره به وضعیت منابع و مصارف این بانک در کرمان گفت: در استان حدود ۲۰ همت تسهیلات پرداخت شده، در حالی که حدود ۸ همت منابع جذب شده است. این موضوع نشان میدهد ظرفیت استان برای جذب منابع بسیار بیشتر از وضعیت فعلی است.
بانک مسکن؛ «سوپرمارکت مالی» برای بنگاههای اقتصادی
خورسندیان در ادامه با تأکید بر ضرورت توسعه بانکداری شرکتی در کرمان گفت: بانک مسکن تنها ارائهدهنده تسهیلات نیست و مجموعهای از خدمات مالی را در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار میدهد.
وی افزود: سپردههای امتیازی با نرخهای مناسب، خدمات مربوط به تعهدات، السی و ضمانتنامه، خدمات ارزی و صرافی و همچنین تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، بخشی از ظرفیتهای بانک مسکن برای حمایت از بنگاههاست.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به ظرفیت ارائه خدمات متنوع در بانک اظهار داشت: بانک مسکن میتواند بهعنوان یک «سوپرمارکت مالی» در خدمت بنگاهها باشد، گفت: اگر یک بنگاه امکان دریافت تسهیلات بانکی نداشته باشد و بخواهد از بازار سرمایه تأمین مالی کند، تأمین سرمایه بانک مسکن میتواند انتشار اوراق را برای آن انجام دهد.
وی ادامه داد: بانک مسکن همچنین از طریق کارگزاری خود میتواند خدمات مرتبط با بورس کالا را به بنگاههایی که در حوزه خرید و فروش کالا فعالیت دارند ارائه کند و مجموعهای از این خدمات را در قالب بانکداری شرکتی در اختیار بنگاهها قرار دهد.
خورسندیان در پایان گفت: بانک مسکن نباید فعالیت خود را تنها به نهضت ملی مسکن محدود کند؛ این بانک در طول ۸۵ سال فعالیت خود نقش مهمی در بخش مسکن داشته و اکنون نیز میتواند با توسعه بانکداری شرکتی، جذب منابع و ارائه خدمات متنوع مالی، نقش گستردهتری در اقتصاد استان کرمان ایفا کند.
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