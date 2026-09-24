به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ احمد ابراهیمی بعد از ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح پروژه ها سازندگی در اطاقور لنگرود با اشاره به روحیه خدمترسانی رزمندگان در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: همانگونه که فرزندان این مرزوبوم برای حفظ امنیت و آرامش کشور ایستادگی کردند، امروز نیز خدمت به مردم و رفع محرومیتها در اولویت قرار دارد.
رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان با تاکید به تدوام خدمت رسانی در هر شرایطی افزود:فعالیتهای عمرانی بسیج سازندگی در هیچ شرایطی، حتی در زمان جنگ، متوقف نمیشود.
سرهنگ ابراهیمی با بیان اینکه پروژه اصلاح مسیر ،از سال ۱۴۰۲ در شمار مطالبات مردم قرار داشت ادامه داد : این مسیر از نقاط پرخطر و حادثهخیز ابن بخش و از مطالبات مهم اهالی بوده است .
وی با اشاره به اینکه به دلیل وجود گونههای جنگلی، منابع طبیعی در ابتدا با اجرای پروژه مخالفت کرد، اما پیگیری مطالبات مردم تا سال ۱۴۰۴ ادامه یافت، افزود: مردم در جریان برگزاری میز خدمت در مسجد جامع خواستار رفع مشکلات نقاط پرخطر و اصلاح مسیرهای حادثهخیز شدند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه عملیات اجرایی از مهرماه ۱۴۰۴ آغاز شد و طی هشت ماه به پایان رسید، تصریح کرد:پس از برگزاری نشستهای مختلف با مسئولان و پیمانکاران، مقرر شد پروژهها با حداقل تخریب و آسیب به منابع طبیعی اجرا شوند.
وی افزود: برای اجرای این طرحها حدود ۸ میلیارد تومان هزینه شد و همکاری دستگاههای اجرایی، مسئولان محلی و پیمانکاران در پیشبرد این خدمت عمرانی مؤثر بود.
سرهنگ ابراهیمی با بیان اینکه اصلاح مسیر و ساماندهی راههای روستایی از معضلات مهم منطقه بود و راههای روستاهای بالادست اطاقور نیز به دلیل شرایط جغرافیایی، صعبالعبور بودند، گفت: اجرای این پروژهها به بهبود تردد مردم و کاهش خطرات جادهای کمک میکند.
وی با اشاره به اجرای پروژههای دیگر بسیج سازندگی در هفته دفاع مقدس گفت: پروژه آسفالت و راه روستایی در مسیرهای زرگوش ـ چنگول، لیارود، چالدشت و آغوذچال، سرلیل ، در مجموع به مساحت ۳۰ هزار مترمربع و با اعتبار ۴۲ میلیارد تومان با هدف بهبود تردد مردم و کاهش خطرات جادهای کمک کرده است
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