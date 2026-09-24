تبریک استاندار قم به دو برادر طلایی قمی کاراته ایران در ناگویا

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو، استاندار قم در تماس تلفنی با مرتضی و محمود نعمتی، دو برادر قهرمان قمی تیم ملی کاراته ایران که در محل برگزاری بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ در کنار یکدیگر حضور داشتند، کسب دو مدال طلای ارزشمند این رقابتها را به آنان تبریک گفت.
بهنامجو در این گفتوگو، ضمن قدردانی از افتخارآفرینی دو ورزشکار قمی، این موفقیت را موجب سربلندی قم و ورزش ایران دانست و از تلاش و پشتکار آنان در مسیر کسب این عناوین تقدیر کرد.
مرتضی نعمتی با کسب طلای وزن منهای ۷۵ کیلوگرم، نخستین طلای کاروان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا را به نام خود ثبت کرد و محمود نعمتی نیز با قهرمانی در وزن بهعلاوه ۸۴ کیلوگرم، دومین طلای قمی کاروان ایران را به دست آورد.
استاندار بهنامجو با تبریک این موفقیت به خانواده نعمتی، مربیان و جامعه ورزش استان قم، برای این دو برادر قهرمان در ادامه رقابتها و مسیر حرفهای ورزش، آرزوی موفقیت کرد.
قم- استاندار قم به دو برادر طلایی کاراته ایران در مسابقات آسیایی ناگویا تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو، استاندار قم در تماس تلفنی با مرتضی و محمود نعمتی، دو برادر قهرمان قمی تیم ملی کاراته ایران که در محل برگزاری بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ در کنار یکدیگر حضور داشتند، کسب دو مدال طلای ارزشمند این رقابتها را به آنان تبریک گفت.
نظر شما