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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

۹۲ درصد مطالبات گندمکاران خوزستان پرداخت شد

۹۲ درصد مطالبات گندمکاران خوزستان پرداخت شد

اهواز - رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از پرداخت ۹۲ درصد از مجموع مطالبات گندمکاران این استان خبر داد. ‌

به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی کاظمی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به آخرین وضعیت تسویه مطالبات گندمکاران اظهار کرد: از مجموع ۶۷.۹ هزار میلیارد تومان مطالبات گندمکاران خوزستانی، تاکنون ۶۲.۵ هزار میلیارد تومان معادل ۹۲ درصد به حساب کشاورزان واریز شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۵.۴ هزار میلیارد تومان از مطالبات این بخش باقی مانده است که پیگیری برای تسویه کامل آن در دستور کار قرار دارد.

‌رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان گندم تصریح کرد: تسریع در پرداخت مطالبات، نقش مؤثری در تقویت انگیزه کشاورزان و پایداری تولید این محصول راهبردی دارد و امنیت غذایی کشور را تضمین می‌کن

د.

کد مطلب 6957388

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    نظرات

    • طاهر مشحوط زاده IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
      5 0
      پاسخ
      با سلام در جواب به رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان.. خدایی شما ها قشر زحمت کشاورز رو درک میکنید؟ اردیبهشت ماه من گندمم رو به دولت دادم اون موقع دلار ۱۸۰ تومن بود و تا به امروز هنوز کامل با من و دیگر کشاورزان خوزستانی کامل تسویه نکردبد خب بیاین به نرخ امروز با کشاورز حساب کنید کشاورز هم ضررشو جبران بکنه اون موقع کود ازاد ۷۰۰ هزار تومن بود امروز ۳/۵میلیون تومن اگر حساب کتاب بلد باشید قشنگ بشین حساب کن که ایا کشاورز چی سود کرده یا از جیب داره به دولت میده؟

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