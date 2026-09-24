۹۲ درصد مطالبات گندمکاران خوزستان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی کاظمی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به آخرین وضعیت تسویه مطالبات گندمکاران اظهار کرد: از مجموع ۶۷.۹ هزار میلیارد تومان مطالبات گندمکاران خوزستانی، تاکنون ۶۲.۵ هزار میلیارد تومان معادل ۹۲ درصد به حساب کشاورزان واریز شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۵.۴ هزار میلیارد تومان از مطالبات این بخش باقی مانده است که پیگیری برای تسویه کامل آن در دستور کار قرار دارد.

‌رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان گندم تصریح کرد: تسریع در پرداخت مطالبات، نقش مؤثری در تقویت انگیزه کشاورزان و پایداری تولید این محصول راهبردی دارد و امنیت غذایی کشور را تضمین می‌کن

د.