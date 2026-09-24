گرامیداشت نخستین اهداکننده عضو مبتلا به سندرم داون در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، زنده‌یاد دهقان طزرجانی با اهدای اعضای بدن خود به بیماران نیازمند، نامی ماندگار در فرهنگ ایثار و اهدای عضو از خود بر جای گذاشت.

در این مراسم، که با حضور استاندار و جمعی از مسئولان استان در زورخانه یزد برگزار شد، لوح تقدیر و تندیس یادبود به نمایندگی از رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به خانواده این جوان اهدا شد.

همچنین در حاشیه این مراسم، با هدف ترویج فرهنگ اهدای عضو، فرآیند ثبت‌نام و صدور کارت اهدای عضو برای حاضران انجام شد.