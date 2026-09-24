به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گلزار مطهر شهدای شهرستان خرم‌آباد با حضور مدیرکل و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و شهرستان خرم‌آباد، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، مسئولان و نیروهای مسلح گلباران و عطرافشانی شد.

ادای احترام به مقام شامخ شهدا

این آیین امروز پنجشنبه دوم مهرماه ۱۴۰۵ در گلزار مطهر شهدای خرم‌آباد برگزار شد و حاضران با حضور بر مزار شهیدان، ضمن گلباران و عطرافشانی قبور مطهر شهدا، یاد و خاطره شهدای گرانقدر را گرامی داشتند.

در این مراسم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، مسئولان و نیروهای مسلح با ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، بر تداوم مسیر ایثار و شهادت و پاسداشت ارزش‌های دفاع مقدس تأکید کردند.

گرامیداشت هفته دفاع مقدس

آیین گلباران و عطرافشانی گلزار شهدای خرم‌آباد در راستای گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از مقام والای شهدا برگزار شد.