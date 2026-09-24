اسلام ارزش بالایی برای تکریم و تربیت فرزندان قائل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی ظهر پنجشنبه در آیین ارائه و ارزیابی فعالیتهای طرح «صلحیاران نوجوان» با حضور مسئولان قضایی، فرهنگی، مربیان، دانشآموزان و خانوادههای آنان در شهرکرد برگزار شد با اشاره به اینکه معارف قرآنی و روایی به مبحث تربیت فرزندان میپردازند، اظهار کرد: دین ما قائل است که کودک تا هفت سالگی باید آزاد باشد و تا میتوانند بازی کنند بدون اینکه امر و نهی شوند؛ البته جلوی کارهای خطرناک کودک هم باید گرفته شود.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه فرزندان بعد از هفت سال باید آموزش ببینند و تربیت شوند، ادامه داد: فرزند وقتی به سن چهارده رسید باید از همه لحاظ چه تعلیمی و چه تربیتی به رشد رسیده باشد، احکام دینی را بلد باشد و راه و رسم تعامل با دیگران را بداند و کامل شده باشد.
فاطمی بیان کرد: اسلام همچنین میگوید در هفت سال سوم فرزندان شما باید وزیر و مشاور پدر و مادر باشند یعنی به حدی از رشد و بالندگی رسیدند و انسان کامل شدند که در کارها و مسئولیتها مشارکت کنند و سهیم باشند.
امام جمعه شهرکرد با تصریح اینکه اسلام ارزش بالایی به تربیت و تکریم فرزندان داده است، گفت: فعالیتهای طرح صلحیاران نوجوان جای بسی خرسندی دارد که امیدواریم گسترش یابد.
یادآور میشود، در این برنامه، گروههای دانشآموزی شرکتکننده، گزارشی از فعالیتها و برنامههای خود در حوزه ترویج فرهنگ صلح، سازش، گفتوگو، میانجیگری و پیشگیری از اختلافات در مدرسه و محله ارائه کردند.
این طرح با هدف تربیت و توانمندسازی نسل نوجوان در زمینه صلح و سازش و استفاده از ظرفیت دانشآموزان برای ترویج فرهنگ گفتوگو و حل مسالمتآمیز اختلافات اجرا شده است.
دانشآموزان شرکتکننده طی ماههای گذشته در دورهها و برنامههای آموزشی مختلف از جمله مهارتهای ارتباطی، حل اختلاف و میانجیگری، کار تیمی و رهبری نوجوان، خبرنویسی و تولید محتوا و همچنین کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه صلح و سازش حضور یافتند.
در ادامه این برنامه، هر یک از گروههای دانشآموزی به ارائه فعالیتها، تجربیات و ایدههای خود پرداختند و عملکرد گروهها توسط هیئت داوران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
طرح «صلحیاران نوجوان» با مشارکت معاونت حل اختلاف دادگستری استان، ستاد صبر استان و مجموعههای فرهنگی و آموزشی استان در راستای نهادینهسازی فرهنگ صلح و سازش و تقویت نقش نوجوانان در ایجاد جامعهای گفتوگومحور و آرام دنبال میشود
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