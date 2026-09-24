https://mehrnews.com/x3d8JR ۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶ کد مطلب 6957404 استانها فارس استانها فارس ۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶ رزمایش «جانفدایان ایران» در مرودشت مرودشت- در این ویدئو رزمایش «جانفدایان ایران» در شهرستان مردوشت با حضور اقشار مختلف مردم را مشاهده کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6957404 کپی شد مطالب مرتبط کازرون با ۱۳۰۰ برنامه به استقبال هفته دفاع مقدس میرود سازماندهی بیش از ۷۴ هزار نفر در شیراز برای رزمایش «جانفدایان ایران» فارس آماده برگزاری رزمایش ۱۵۰ هزار نفری «جانفدایان ایران» است «۳۰ میلیون جانفدا»؛ نمایش اقتدار مردم ایران در پیش چشم جهانیان برچسبها جانفدایان ایران مرودشت رزمایش
نظر شما