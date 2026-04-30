حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور کمنظیر مردم در پویش «جانفدایان ایران» گفت: ملت ایران، ملتی مبعوث و هدایتشده است که با اراده الهی در مسیر اهداف متعالی انسانی و الهی حرکت میکند.
وی با بیان اینکه نمونهای از چنین حضور گسترده و ایستادگی یکپارچه در تاریخ کمتر دیده شده است، ادامه داد: طی نزدیک به دو ماه گذشته، مردم نه در حد شعار، بلکه بهعنوان «جانفدای واقعی» برای ایرانِ امامرضایی در صحنه حضور یافتهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به ثبتنام بیش از ۳۰ میلیون نفر در این پویش مردمی گفت: اقشار مختلف از کارگران، دانشجویان، معلمان، پزشکان و کسبه بهصورت خودجوش در این حرکت ملی مشارکت کردهاند که نشاندهنده عمق اعتماد و باور عمومی است.
هدف گذاری مسیر «ایران آباد، پیشرفته، مستقل و آزاد»
حجت الاسلام ولدان، رزمایش «جانفدایان ایران» را دارای پیامهای مهمی برای دوستان و دشمنان دانست و گفت: پیام این حضور برای دشمنان، هشدار نسبت به هزینههای سنگین هرگونه ماجراجویی است و اینکه ملت ایران با سد پولادین خود، مانع تحقق اهداف آنان خواهد شد. همچنین این رزمایش برای مردم، نمادی از همبستگی ملی، انسجام اجتماعی و پیوند دلها و اندیشههاست.
وی با اشاره به پیوند معنایی این حرکت با فرهنگ رضوی افزود: تلفیق حس وطندوستی با ارادت دینی، بهویژه در ایام میلاد امام رضا(ع)، جلوهای ویژه به این رزمایش بخشیده و آن را به یک حماسه معنوی تبدیل کرده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تأکید کرد: این رزمایش فراتر از یک رژه ساده بوده و در واقع تجدید میثاق ملت ایران با هویت، آرمانها و آینده خود است؛ مسیری که در آن «ایران آباد، پیشرفته، مستقل و آزاد» هدفگذاری شده است.
اقتدار واقعی ایران تنها به تجهیزات نظامی محدود نیست
حجت الاسلام ولدان ادامه داد: روحیهای که امروز در میان مردم دیده میشود، همان روحیه دوران دفاع مقدس است که نشان میدهد دفاع از کشور تنها وظیفه نیروهای مسلح نیست، بلکه همه مردم در این مسئولیت سهیم هستند.
وی با بیان اینکه اقتدار واقعی ایران تنها به تجهیزات نظامی محدود نمیشود، گفت: قدرت اصلی کشور در اراده مردم نهفته است؛ مردمی که با آمادگی برای فداکاری، بزرگترین پشتوانه نظام به شمار میروند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس این پویش را «بزرگترین ارتش مردمی جهان» توصیف کرد و افزود: چنین مشارکت گسترده و خودجوشی در تاریخ کمنظیر است و حتی بازتاب آن فراتر از مرزهای کشور نیز مورد توجه آزادیخواهان جهان قرار گرفته است.
نقش تعیینکننده مردم در تحقق پیروزیها
حجت الاسلام ولدان با اشاره به تلاش برخی رسانهها برای زیر سؤال بردن این حرکت مردمی گفت: این ادعاها ناشی از ناتوانی در درک واقعیت حضور مردم است، چراکه این حضور برای عموم جامعه ملموس و قابل مشاهده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان با تأکید بر نقش تعیینکننده مردم در تحقق پیروزیها خاطرنشان کرد: حضور میلیونی مردم در این رزمایش، نشانهای از پیوند عمیق آنان با آرمانها و رهبری است و این انسجام، ضامن عبور کشور از چالشها و رسیدن به قلههای پیشرفت خواهد بود.
