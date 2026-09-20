به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسین حیاتی عصر شنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس، گفت: امسال بیش از هزار و ۳۰۰ عنوان برنامه با محوریت شعار «لبیک یا خامنه‌ای» و به نیابت از رهبر شهید انقلاب و هزار و ۳۰۰ شهید شهرستان کازرون برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به پیشینه ایثار و مقاومت مردم کازرون افزود: شهرستان کازرون در طول هشت سال دفاع مقدس، یک‌هزار و ۳۰۰ شهید، سه هزار جانباز، ۱۳ هزار رزمنده و ۱۴۶ آزاده تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

فرمانده سپاه کازرون ادامه داد: این شهرستان همچنین در جنگ ۱۲ روزه، شهدای شاخصی از جمله شهدای هسته‌ای و سردار شهید فضل‌الله نوذری را تقدیم کرده و در حوزه امنیت، دفاع از حرم و دیگر عرصه‌های دفاع از انقلاب نیز شهدای والامقامی داشته است.

جنگ ترکیبی؛ میدان جدید رویارویی

حیاتی با اشاره به شرایط جنگی و تهدیدهای پیش روی کشور تصریح کرد: سناریوی اصلی دشمن در شرایط کنونی، ناامید کردن مردم است و برخلاف دوران دفاع مقدس که جنگ عمدتاً در عرصه سخت دنبال می‌شد، امروز دشمن در کنار جنگ سخت، جنگ ترکیبی تمام‌عیاری را برای ضربه زدن به کشور دنبال می‌کند.

وی بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه در برابر نقشه‌های دشمن تأکید کرد و گفت: برنامه‌های هفته دفاع مقدس باید در مسیر تقویت امید و خدمت‌رسانی به مردم قرار گیرد.

فرمانده سپاه کازرون افزود: در همین راستا، میز خدمت با همکاری دستگاه‌های اجرایی در تجمعات شبانه و همچنین در بخش‌های خشت، کنارتخته و بالاده برپا خواهد شد تا خدمات دستگاه‌ها به مردم ارائه شود.

از یادواره شهدا تا رزمایش «جان‌فدا»

حیاتی دو محور اصلی برنامه‌های هفته دفاع مقدس را حفظ و نشر آثار دفاع مقدس و حرکت در مسیر بیانیه گام دوم انقلاب عنوان کرد و گفت: برنامه‌های این هفته با هدف انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید و حرکت در مسیر تمدن نوین اسلامی برگزار می‌شود.

وی برگزاری یادواره شهدای دانش‌آموز، نواختن زنگ ایثار و شهادت در مدارس، نشست‌های تبیینی و بصیرتی با محوریت گفتمان امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای، کارگاه‌های «نوجوانان و بانوان تمدن‌ساز» و رزمایش «جان‌فدا» با حضور اقشار مختلف مردم را از جمله این برنامه‌ها برشمرد.

فرمانده سپاه کازرون ادامه داد: گلباران ۱۲۰ گلزار شهدا در سطح شهرستان، دیدار با خانواده شهدا و برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی نیز در دستور کار برنامه‌های هفته دفاع مقدس قرار دارد.

تأکید بر روایت نقش کازرون در دفاع مقدس

حیاتی در پایان با اشاره به نقش کازرون در هشت سال دفاع مقدس گفت: حضور دو گردان از شهرستان در دفاع از حرم و تقدیم ۱۱ شهید در این عرصه و همچنین تقدیم دو شهید در راه اقتدار و امنیت، بخش دیگری از کارنامه پرافتخار مردم کازرون است.

وی از خبرنگاران و اصحاب رسانه خواست در هفته دفاع مقدس، حضور مردم در تجمعات شبانه و نقش کازرون در عرصه دفاع مقدس را به‌عنوان بخشی از هویت و افتخارات این شهرستان برای نسل جوان و نوجوان روایت و منعکس کنند.