به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، رقابت های ووشو در این دوره از بازیهای آسیایی با حضور ۲۵۰ وشووکار در دو بخش تالو و ساندا و در ۱۵ بخش مختلف برگزار شد که در پایان این چینی ها بودند که با ۱۲ نماینده و ۱۲ مدال طلا عنوان نخست را کسب کردند.

ایران با کسب یک مدال طلا و ۳ مدال نقره جایگاه دوم را به خود اختصاص داد و هنگ کنگ با یک طلا ، دو نقره و یک برنز در جای سوم ایستاد.

تیم های ماکائو با یک طلا و دو نقره و ژاپن با دو نقره عناوین بعدی را کسب کردند.

تیم ملی ووشو در این دوره از بازیها با تنها طلای سهیل موسوی و سه مدال نقره سوگند سینکایی، شجاع پناهی و عرفان محرمی و عنوان نایب قهرمانی به کار خود پایان داد. بر خلاف اداوار گذشته بخش تالو هیچ نقشی در مدال آوری ایران در این رقابت ها نداشت.