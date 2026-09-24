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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

بازیهای آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

نایب قهرمانی ووشوکاران در غیاب مدال‌های تالو

نایب قهرمانی ووشوکاران در غیاب مدال‌های تالو

تیم ملی ووشو ایران در حالی عنوان نایب قهرمانی بازیهای آسیایی را کسب کرد که بر خلاف ادوار گذشته موفق به کسب مدال در بخش تالو نشد. 

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، رقابت های ووشو در این دوره از بازیهای آسیایی با حضور ۲۵۰ وشووکار در دو بخش تالو و ساندا و در ۱۵ بخش مختلف برگزار شد که در پایان این چینی ها بودند که با ۱۲ نماینده و ۱۲ مدال طلا عنوان نخست را کسب کردند.

ایران با کسب یک مدال طلا و ۳ مدال نقره جایگاه دوم را به خود اختصاص داد و هنگ کنگ با یک طلا ، دو نقره و یک برنز در جای سوم ایستاد.

تیم های ماکائو با یک طلا و دو نقره و ژاپن با دو نقره عناوین بعدی را کسب کردند.

تیم ملی ووشو در این دوره از بازیها با تنها طلای سهیل موسوی و سه مدال نقره سوگند سینکایی، شجاع پناهی و عرفان محرمی و عنوان نایب قهرمانی به کار خود پایان داد. بر خلاف اداوار گذشته بخش تالو هیچ نقشی در مدال آوری ایران در این رقابت ها نداشت.

کد مطلب 6957413

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