صدیقی: نبردی نابرابر با چین ولی عملکردی قابل دفاع داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، امیر صدیقی، پس از پایان مسابقات ووشو ملی‌پوشان در بازی‌های آسیایی و نایب‌قهرمانی ووشو ایران در آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ اظهار داشت: خوشحالم که امروز تیم ملی ساندای ووشو موفق عمل کرد و یک مدال طلای ارزشمند و سه مدال نقره در بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا کسب کرد و این موفقیت کمک می‌کند تا کاروان ایران نتایج بهتری داشته باشد و امیدوارم تا پایان بازی‌ها سایر رشته‌ها هم بتوانند موفق عمل کنند.

وی در ادامه بیان داشت: میدان سختی بود، به خصوص که چینی‌ها بخش عمده‌ای از مدال‌ها را بدست آوردند و از ۱۵ مدال طلای ووشو ۱۴ مدال طلا را از آن خود کرده و یک طلای دیگر هم متعلق به ما شد، بچه‌ها جنگیدند و شجاعانه مبارزه کردند تا مدال‌های خوبی بدست بیاورند و امیدواریم نسل جوان ما بتواند در میدان‌های بعدی موفق‌تر و با اقتدار بهتری عمل کنند.

صدیقی ادامه داد: با توجه به سطح بالای بازی های آسیایی، محدودیت جدی در اوزان و فرم های تالو وجود دارد و مدال گرفتن در آن جز رویاهای کشورهاست. بیش از ۲۰۰ ورزشکار از ۲۸ کشور در این بخش از مسابقات حضور داشتند و خوشبختانه این افتخار نصیب ایران شد که در جمع برترین هاست. با این حال سه مقام چهارمی را در تالو کسب کردیم که دو تای آن فقط و فقط سه هزارم امتیاز با مدال فاصله داشت.

رئیس فدراسیون ووشو درباره رقبای ایران نیز عنوان داشت: ووشو امروز ما با ووشو سال‌های گذشته متفاوت است، کشورهای شرق آسیا سرمایه‌گذاری بسیار جدی در این رشته داشتند و کشورهایی که دارند سرمایه‌گذاری و هزینه‌های هنگفتی می‌کنند زیاد شدند. مالزی، اندونزی، هنگ کنگ، ماکائو، چین تایپه و ویتنام حریفان بسیار جدی هستند و در آسیای میانه کشورهای ازبکستان و قزاقستان رقبای تازه نفسی هستند که اضافه شدند. خوشحالیم طلایی که ووشو بدست آورد با شکست نماینده قزاقستان بود و عرفان محرمی نیز در نیمه‌نهایی یک قزاق را شکست داد، قزاقستان رقیب جدی ما در جدول رده‌بندی مدال‌هاست و این موفقیت به سهم خود ارزش و اهمیت دو چندانی داشت.

وی هم‌چنین خاطرنشان ساخت: همه می دانند که قدرت اصلی ووشو دنیا متعلق به چینی هاست و ایران همیشه رقابت دشوار و تنگاتنگی با ووشوکاران چینی در میادین مختلف داشته است. زیرساخت ها و امکانات ووشو در چین به قدری بالاست که ۴۵ میلیون نفر به طور سازمان یافته در این رشته فعالیت می کنند و همواره یکی از پرمخاطب ترین رشته های ورزشی این کشور است. با این حال ایران در یک نبرد تقریبا نا برابر با چین و سایر رقبا در بازی های آسیایی عملکرد قابل دفاعی داشت.

رئیس فدراسیون ووشو در تشریح این مسئله گفت: چینی ها و سه کشور ماکائو، چین تایپه و هنک کنگ که با هم در ارتباط هستند، تعارف ندارند و می آیند که همه طلاها را در ووشو درو کنند. ایران اما تنها تیمی بود که به غیر از این کشورها صاحب مدال طلا شد. آن هم در شرایطی که کشور ما در یک سال و نیم گذشته دو جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشت و تهاجمات دشمن تاثیر و اخلال زیادی روی برنامه های ورزشی گذاشت. اما ورزشکاران ما کم نگذاشتند و به رغم همه محدودیت ها با جان و دل جنگیدند.

صدیقی در پایان گفت: نقش وزیر ورزش و جوانان و رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک در اعزام ما به این بازی ها خیلی پررنگ بود و از کمک‌های کمیته ملی المپیک هم سپاسگزاریم. هر دو نهاد حمایت کردند تا شرایط اعزام در شان کشورمان مهیا شود. ووشو همیشه در میدان های مهم افتخار آفرین بوده و به کاروان ورزش ایران کمک کرده است. امیدواریم این پشتیبانی ها ادامه داشته باشد تا در رویدادهای بعدی هم پرقدرت ظاهر شویم.