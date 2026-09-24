به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون بهداشت در بابل با بیان اینکه سالمندی جمعیت یکی از مسائل مهم پیش روی کشور است، اظهار کرد: در حال حاضر سهم سالمندان از جمعیت کشور به بیش از ۱۰ درصد رسیده و این میزان در استانهای مختلف متفاوت است.
وی افزود: استانهای شمالی کشور بهویژه گیلان و مازندران از جمله مناطقی هستند که سهم جمعیت سالمند در آنها بالاتر از میانگین کشوری است و این روند ضرورت برنامهریزی دقیق برای سالهای آینده را افزایش میدهد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به پیشبینیهای جمعیتی ادامه داد: بر اساس برآوردهای انجامشده، حدود ۳۰ سال آینده از هر سه نفر جمعیت ایران، یک نفر سالمند خواهد بود که این موضوع نیازمند آمادگی همهجانبه در حوزههای مختلف بهویژه سلامت است.
رئیسی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه سالمندی گفت: در کشور سند ملی سالمندی تدوین شده و وظایف دستگاههای مختلف در این سند مشخص شده است تا هر دستگاه متناسب با مسئولیت خود برای مواجهه با پیامدهای سالمندی جمعیت اقدام کند.
وی توسعه مراقبتهای سلامت سالمندان را ضروری دانست و افزود: در کنار افزایش مراقبتها، توسعه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور میتواند زمینه ارائه مراقبتهای مستمر، پیوسته و مؤثر به سالمندان را فراهم کند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به سهم بالای سالمندان از خدمات بیمارستانی تصریح کرد: اگرچه در حال حاضر کمتر از ۱۲ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل میدهند، اما بیش از ۴۰ درصد تختهای بیمارستانی در ارتباط با این گروه مورد استفاده قرار میگیرد.
رئیسی ادامه داد: اگر سهم سالمندان در جمعیت کشور در آینده به حدود ۳۰ درصد برسد، صرفاً با افزایش تعداد تختهای بیمارستانی نمیتوان پاسخگوی نیازهای این جمعیت بود؛ بنابراین لازم است سیاستهای سلامت از هماکنون بر پیشگیری و حفظ سلامت سالمندان متمرکز شود.
وی تأکید کرد: هدف تنها افزایش ظرفیت درمانی نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود که سالمندان سالم، توانمند و فعال در جامعه حضور داشته باشند و کیفیت زندگی آنها در دوران سالمندی حفظ شود.
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