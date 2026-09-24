صادق غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از نزدیک بودن به پایان عملیات اجرایی پروژه ساماندهی و سنگ‌فرش گذر تاریخی منطبق بر مسجد کوفه در محله بهبهانی خبر داد.

وی با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی این طرح، آن را گامی کلیدی در مسیر صیانت از میراث فرهنگی و ارتقای کیفیت زیست شهری در بافت‌های قدیمی بوشهر دانست.

غلامی بیان کرد: پروژه ساماندهی، سنگ‌فرش و جداره‌سازی گذر تاریخی مسجد کوفه که با هدف بازسازی هویت بصری محله بهبهانی در دستور کار قرار گرفته، طی مراحل اخیر شاهد تحولات ساختاری گسترده‌ای بوده است.

وی اعلام کرد: در راستای ارتقای کیفیت معابر، ۵۲۲ مترمربع کفسازی با استفاده از کف‌پوش‌های ۶ سانتی‌متری (پی‌ورس) و ۲۰۰ مترطول جدول‌کشی در دستور اجرا قرار گرفته است. همچنین جهت افزایش دوام و زیبایی منظر شهری، ۱۰ عدد درپوش بتنی نانو کامپوزیت در نقاط مشخص این گذر نصب خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر با تأکید بر اهمیت حفظ اصالت معماری در این منطقه، تصریح کرد: این پروژه تنها یک عملیات عمرانی نیست؛ بلکه راهکاری است برای ساماندهی منظر شهری، بهبود دسترسی‌ها و حفظ هویت تاریخی این گذر ارزشمند. هدف ما این است که با تکمیل این طرح، ظرفیت‌های گردشگری محله بهبهانی را برای جذب بیشتر شهروندان و بازدیدکنندگان از مناطق مختلف تقویت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با تکمیل این طرح، شاهد تغییر چشمگیری در کیفیت حضور شهروندان در این محدوده تاریخی خواهیم بود و تلاش می‌شود تجربه زیست بهتری از بافت اصیل شهر بوشهر برای تمامی گردشگران رقم بخورد.