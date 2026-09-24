به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجائی ظهر پنجشنبه در بازدید از سدهای مخزنی دهرود در بخش ارم و باهوش اهرم، با قدردانی از مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای استان، مهندسان مشاور و پیمانکاران این طرح‌ها اظهار کرد: صنعت سدسازی کشور با استفاده از تجربیات جهانی و بومی‌سازی دانش، طی سال‌های اخیر به سمت روش‌های جدید طراحی و اجرای سدها حرکت کرده است که نمونه‌هایی از این رویکرد را می‌توان در پروژه‌های دهرود و باهوش مشاهده کرد.

وی افزود: در تجربه‌ای مشابه که حدود ۱۵ سال پیش توسط همین کارفرما اجرا شد، مصالح مورد نیاز پروژه از فاصله چند ده کیلومتری تأمین و به محل طرح منتقل می‌شد که این فرآیند علاوه بر افزایش زمان و هزینه اجرا، مصرف قابل توجه سوخت و انرژی و مداخله بیشتر در طبیعت را به دنبال داشت.

رجائی ادامه داد: در طرح‌های در حال اجرای دهرود و باهوش، عمده مصالح مورد نیاز از منابع محلی و در فاصله کمتر از یک کیلومتری ساختگاه سد تأمین می‌شود که می‌تواند در کاهش هزینه‌ها، زمان اجرا و آثار زیست‌محیطی انتقال مصالح مؤثر باشد.

تأکید بر استفاده مستمر از فناوری‌های نوین

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت تبدیل استفاده از روش‌های نوین به یک رویکرد مستمر در پروژه‌های عمرانی بیان کرد: مهندسان طراح و مجریان طرح‌های زیربنایی باید با بهره‌گیری از دانش و فناوری روز دنیا، راهکارهای خلاقانه و اقتصادی را متناسب با شرایط هر پروژه به کار گیرند.

وی همچنین بر ضرورت مستندسازی تجربیات پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: روش‌های طراحی و اجرا باید مورد ارزیابی قرار گیرد تا نقاط قوت و ضعف آنها شناسایی و فرآیندها به صورت مستمر بهبود پیدا کنند.

رجائی خاطرنشان کرد: در انتخاب روش‌های اجرایی طرح‌های عمرانی باید سه معیار کیفیت، هزینه و زمان به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد و هیچ‌کدام نباید به قیمت نادیده گرفتن دو معیار دیگر دنبال شود.

سد دهرود؛ طرحی برای تأمین آب و تثبیت جمعیت

وی درباره سد مخزنی دهرود گفت: این سد با حجم مخزن ۱۰ میلیون مترمکعب و با هدف تأمین آب شرب و کشاورزی روستاهای دهرود، تثبیت اشتغال، بهبود تولیدات زراعی و دامی و جلوگیری از مهاجرت در حال اجراست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر افزود: کمک به توقف روند رشد منفی جمعیت منطقه نیز از اهداف این پروژه است و سد دهرود در حال حاضر حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رجائی با اشاره به ویژگی فنی این پروژه اظهار کرد: بدنه سد دهرود از نوع خاک و سیمان با رویه بتنی است و استفاده از این روش، نمونه‌ای از حرکت پروژه‌های سدسازی استان به سمت فناوری‌های نوین در طراحی و اجرا محسوب می‌شود.

سد باهوش؛ مطالبه دیرینه باغداران اهرم

وی درباره سد مخزنی باهوش اهرم نیز گفت: این پروژه یکی از مطالبات دیرینه باغداران منطقه اهرم به شمار می‌رود و در حال حاضر حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر افزود: سد باهوش دارای مخزنی با ظرفیت ۲۲ میلیون مترمکعب است و تکمیل آن می‌تواند در تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی منطقه نقش داشته باشد.

رجائی در پایان تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید تجربیات به‌دست‌آمده از اجرای پروژه‌های عمرانی را ثبت، مستندسازی و ارزیابی کنند تا با انتقال دانش و اصلاح مستمر روش‌ها، زمینه اجرای طرح‌ها با کیفیت بالاتر، هزینه کمتر و زمان کوتاه‌تر فراهم شود.