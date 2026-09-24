به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر، با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای آغاز مطلوب سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: تلاش مجموعه آموزش و پرورش برای میزبانی مناسب از دانش‌آموزان شایسته قدردانی است و امیدواریم علاوه بر آماده‌سازی فضا، امکانات و تجهیزات، از نظر نیروی انسانی نیز هیچ کلاسی بدون معلم نماند.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات ستاد بازگشایی مدارس بر این اصل استوار بوده که همه کلاس‌های درس از معلم برخوردار باشند و فرآیند آموزش بدون وقفه دنبال شود.

استاندار بوشهر بر ضرورت توجه به نخبگان دانش‌آموزی نیز تأکید کرد و گفت: موضوع تشویق و تقدیر از نخبگان آموزشی نباید فراموش شود و همان‌گونه که سال گذشته از برترین‌های کنکور سراسری و المپیادها تقدیر شد، امسال نیز باید برای درخشش بیشتر دانش‌آموزان و تعیین جوایز ویژه برای رتبه‌های برتر برنامه‌ریزی شود.

زارع ادامه داد: ایجاد فضای انگیزشی در مدارس می‌تواند دانش‌آموزان را برای دستیابی به موفقیت‌های علمی و آموزشی بیشتر ترغیب کند و لازم است ظرفیت‌های موجود در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه تصریح کرد: اقشار خاص و خانواده بزرگ آموزش و پرورش نیازمند حمایت ویژه هستند و احداث مدرسه اوتیسم در استان بوشهر که پیش‌بینی شده است باید اجرایی شود.

بوشهر در نهضت مدرسه‌سازی پیشتاز است

استاندار بوشهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه فضاهای آموزشی گفت: استان بوشهر در حوزه تکمیل فضاهای آموزشی و نهضت مدرسه‌سازی و عدالت آموزشی، رتبه نخست کشور را کسب کرده است و این مسیر با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: در کنار توسعه و تکمیل فضاهای آموزشی، موضوع مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، کیفیت‌بخشی به آموزش است؛ موضوعی که مورد تأکید رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش نیز قرار دارد.

زارع خاطرنشان کرد: نباید کیفیت‌بخشی به آموزش را صرفاً در تغییرات شکلی مانند تغییر چیدمان نیمکت‌ها خلاصه کرد، بلکه باید با بهره‌گیری از روش‌های خلاقانه و نوین آموزشی، کیفیت آموزش و تربیت دانش‌آموزان را ارتقا داد.

استاندار بوشهر بر ضرورت ارتقای معدل کتبی آزمون‌های سراسری نیز تأکید کرد و گفت: نتایج آزمون‌های امسال بیانگر موفقیت نسبی است، اما هدف‌گذاری آموزش و پرورش استان باید دستیابی به نتایج مطلوب‌تر و ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان باشد.

استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی صنایع

زارع با اشاره به ضرورت تجهیز و توسعه پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی بیان کرد: در حوزه تجهیزات و امکانات پژوهش‌سراها، علاوه بر هوشمندسازی باید از تمامی ظرفیت‌های قانونی موجود، از جمله مسئولیت‌های اجتماعی صنایع، برای ایجاد شرایط بهتر در مدارس استفاده شود.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش استان بوشهر با وجود همه محدودیت‌ها در سال گذشته در مسابقات مختلف علمی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی عملکرد موفقی داشت که این موفقیت‌ها نشان‌دهنده ظرفیت و استعداد دانش‌آموزان بوشهری است.

استاندار بوشهر اظهار کرد: باید با شناسایی و حمایت از این ظرفیت‌ها، زمینه شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان و ارتقای کیفیت آموزش و تربیت در استان بیش از گذشته فراهم شود.