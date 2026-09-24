به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری بعدازظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان کلاردشت با اشاره به ضرورت توجه به مطالبات عمومی، اظهار کرد: عبور از شرایط دشوار کشور نیازمند همراهی جامعه، تقویت اعتماد عمومی و حضور جدی مسئولان در کنار مردم است.

وی با بیان اینکه خدمت‌رسانی نباید متوقف شود، افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی در هر سطحی که قرار دارند باید مسائل مردم را به‌صورت مستقیم دنبال کرده و برای کاهش مشکلات موجود، از همه ظرفیت‌های قانونی و اجرایی استفاده کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز کشور را حفظ همدلی میان مردم عنوان کرد و گفت: تقویت پیوندهای اجتماعی و پرهیز از رفتارهایی که موجب افزایش فاصله و اختلاف در جامعه می‌شود، اهمیت زیادی دارد.

صالحی‌امیری ادامه داد: در شرایط فعلی، سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مسئولان باید با عملکرد خود زمینه افزایش این اعتماد را فراهم کنند.

وی همچنین درباره موضوع امیدآفرینی در جامعه بیان کرد: ایجاد امید نیازمند اقدام عملی است و نمی‌توان صرفاً با بیان مطالب مختلف از مردم انتظار داشت نسبت به آینده امیدوار باشند.

به گفته وزیر میراث‌فرهنگی، رسیدگی به مسائل اقتصادی، معیشتی و مطالبات مردم و همچنین افزایش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی، از عواملی است که می‌تواند به تقویت امید اجتماعی کمک کند.

صالحی‌امیری در ادامه به وضعیت کاخ‌موزه اجابیت اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، موانع حقوقی این مجموعه برطرف شده و شرایط برای بازگشت آن به چرخه استفاده عمومی فراهم شده است.

وی با تأکید بر جایگاه این مجموعه در میان ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی کلاردشت افزود: کاخ و باغ اجابیت بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی این منطقه محسوب می‌شود و مردم باید امکان بهره‌مندی از آن را داشته باشند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: استفاده مردم شهرستان کلاردشت از این مجموعه رایگان خواهد بود و خانواده‌ها می‌توانند بدون پرداخت هزینه از ظرفیت کاخ‌موزه اجابیت استفاده کنند.

وی همچنین دانش‌آموزان و دانشجویان کلاردشت را مشمول این امکان دانست و گفت: این گروه‌ها نیز برای حضور و استفاده از مجموعه اجابیت هزینه‌ای پرداخت نخواهند کرد.

صالحی‌امیری رفع موانع حقوقی کاخ‌موزه اجابیت را حاصل همکاری و پیگیری مجموعه‌ای از مسئولان دانست و اظهار کرد: باید ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی مناطق مختلف کشور به شکلی مدیریت شوند که مردم محلی بیشترین امکان بهره‌مندی از آنها را داشته باشند.

تأکید بر استفاده همزمان از ظرفیت مقاومت و دیپلماسی

وزیر میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط سیاسی کشور اظهار کرد: صیانت از ایران، جامعه ایران و ساختار سیاسی کشور در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کند و نمی‌توان این مؤلفه‌ها را از هم جدا کرد.

وی مقاومت و دیپلماسی را دو ابزار در مسیر تأمین منافع ملی دانست و افزود: در کنار ایستادگی در برابر تهدیدها، هر زمان که استفاده از ظرفیت مذاکره برای تأمین حقوق ملت ضروری باشد، از مسیر دیپلماسی نیز استفاده خواهد شد.

صالحی‌امیری خاطرنشان کرد: تقویت انسجام داخلی و پاسخگویی به مطالبات جامعه باید همزمان با پیگیری منافع کشور دنبال شود.

وی در پایان با اشاره به سابقه تاریخی و فرهنگی ایران گفت: کشور در طول تاریخ با دشواری‌های مختلفی روبه‌رو بوده است، اما ریشه‌های تاریخی و فرهنگی آن همچنان پابرجاست و باید برای حفظ و تقویت این سرمایه تلاش کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین از همراهی مردم و تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی در شرایط دشوار کشور قدردانی کرد و بر استمرار خدمت‌رسانی و رسیدگی به مسائل مردم تأکید کرد.