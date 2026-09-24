به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سکوت در دفتر استاندار قم حضور یافت و با وی درباره زمینه‌های تقویت ارتباطات قم و کربلا گفت‌وگو کرد.

اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، در این دیدار با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کربلا، ظرفیت‌های مشترک دو شهر را در حوزه‌های مذهبی و زیارتی بررسی کرد و گسترش مناسبات اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری را نیز از محورهای گفت‌وگو قرار داد.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل قم و کربلا برای توسعه تعاملات، از موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود و دو طرف بر ضرورت فراهم‌کردن زمینه همکاری‌های بیشتر در بخش‌های گوناگون تأکید کردند.

همکاری‌های مرتبط با صادرات و واردات و نقش اتاق‌های بازرگانی قم و کربلا در تقویت ارتباط میان فعالان اقتصادی دو شهر نیز مورد بحث قرار گرفت.

دو طرف بر فعال‌سازی ظرفیت‌های تجاری تأکید کردند

در این دیدار، بر فعال‌تر شدن ظرفیت اتاق‌های بازرگانی برای معرفی و عرضه کالاها و توانمندی‌های اقتصادی ایران در بازار عراق تأکید شد. همچنین قرار شد رایزنی‌ها برای تقویت همکاری‌های تجاری میان بخش‌های اقتصادی قم و کربلا ادامه یابد.

موضوع احداث مدینةالزائرین در قم و ظرفیت این مجموعه برای توسعه خدمات به زائران نیز در جریان گفت‌وگوها مورد توجه قرار گرفت.

بهنام‌جو و سکوت در پایان بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای گسترش ارتباطات میان قم و کربلا و پیگیری همکاری‌های اقتصادی، تجاری و زیارتی تأکید کردند.