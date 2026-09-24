سپر ترویجی مقابل تهدید اقلیمی؛ نقشه راه خوزستان برای کشت پاییزه

خبرگزاری مهر، گروه استان ها – محراب علوی: خوزستان، سرزمین آفتاب و زمین‌های حاصلخیز از دیرباز با کشاورزی شناخته شده است اما در این پهنه گرم و پرظرفیت، کار کشاورز هر سال با پرسشی تکرارشونده همراه است: باران چه زمانی می‌بارد و زمین را چگونه باید برای فصل تازه آماده کرد؟ پاسخ به این پرسش، برای استانی که سهم مهمی در تولید محصولات کشاورزی کشور دارد بسیار مهم است چرا که به معیشت کشاورزان و پایداری تولید گره خورده است.

این روزها نام «ال‌نینو»در کنار نگرانی‌های اقلیمی و احتمال دگرگونی الگوهای بارش شنیده می‌شود. برای کشاورز، هر تغییر در آسمان می‌تواند سرنوشت محصول را دگرگون کند؛ بارشی به‌هنگام، فرصتی برای کشت است و بارانی ناگهانی یا نامتناسب، تهدیدی برای محصولی که ماه‌ها برای آن زحمت کشیده شده است. از همین رو، آگاهی‌رسانی پیش از آغاز کشت و آماده‌سازی برای شرایط پیش‌بینی‌شده بخشی جدایی‌ناپذیر از مدیریت کشاورزی به شمار می‌رود.

در آستانه سال زراعی جدید، اجرای الگوی کشت پاییزه و آماده‌سازی نهاده‌ها، تلاشی برای آن است که تصمیم‌های مزرعه از حدس و تجربه فراتر برود و با شناخت نیاز زمین و شرایط اقلیمی گرفته شود. کاروان‌های ترویجی نیز قرار است این راهنما را به کشاورزان برسانند؛ تا در سایه آگاهی و برنامه‌ریزی از فرصت بارش‌های پیش‌رو بهره گرفته شود و آسیب‌های احتمالی ال‌نینو به حداقل برسد. درباره این تدابیر و برنامه‌های پشتیبان، با جواد سلطانی کاظمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، گفت‌وگو کرده‌ایم.

خبرگزاری مهر: با توجه به تغییرات اقلیمی و پیش‌بینی وقوع پدیده ال‌نینو، چه تدابیر پیشگیرانه‌ای برای مدیریت فصل زراعی پیش‌رو و حفاظت از محصولات کشاورزی خوزستان اتخاذ شده است؟

سلطانی کاظمی: بخش کشاورزی بیش از هر حوزه دیگری با مؤلفه‌های جوی گره خورده است. با توجه به گزارش‌های هواشناسی مبنی بر احتمال وقوع پدیده ال‌نینو، ما از ماه‌ها قبل وارد فاز پیش‌آگاهی شدیم. هدف نخست ما به حداقل رساندن آسیب به کشت‌های تابستانه در حال برداشت، باغات و واحدهای دامپروری است. در همین راستا، دستورالعمل‌های فنی و هشدارهای لازم به بهره‌برداران ابلاغ شده است. همچنین برنامه‌ریزی دقیقی صورت گرفته تا از نزولات جوی احتمالی به عنوان یک فرصت برای مدیریت بهینه کشت‌های پاییزه استفاده کنیم. هدف نهایی کاهش خسارات و در کنار آن بهره‌برداری حداکثری از پتانسیل‌های آبی پیش‌رو به‌منظور ارتقای ضریب خودکفایی در محصولات استراتژیک است.

خبرگزاری مهر: در آستانه سال زراعی جدید، سازمان جهاد کشاورزی چه برنامه‌هایی برای ترویج و آموزش کشاورزان جهت اجرای الگوی کشت دارد؟

جواد سلطانی کاظمی: ترویج، حلقه مفقوده کشاورزی بهره‌ور است. ما برای اجرای دقیق الگوی کشت پاییزه، «یازدهمین کاروان ترویجی بهره‌وری الگوی ملی کشت» را تدارک دیده‌ایم. این رویداد ملی که در ششم مهرماه به صورت همزمان در سراسر کشور و تمام شهرستان‌های استان کلید می‌خورد، با تمرکز بر محصولات استراتژیک طراحی شده است. ما تمام ظرفیت‌های استانی از جمله حضور مسئولان محلی در مزارع، تعامل با رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی دقیق و شناسایی نقاط کلیدی تولید را بسیج کرده‌ایم. کشاورز باید بداند چه محصولی، در چه زمانی و با چه متدی کاشته شود تا بیشترین بهره‌وری را داشته باشد.

خبرگزاری مهر: در خصوص تأمین نهاده‌های کشاورزی که همواره دغدغه اصلی بهره‌برداران است، چه اقدامات اجرایی صورت گرفته است؟

سلطانی کاظمی: پشتیبانی لجستیک و نهاده‌ای، پایه پایداری تولید است. ما علاوه بر آماده‌سازی نهاده‌ها، بر ابلاغ دستورالعمل‌های فنی در زمان طلایی تأکید ویژه داشته‌ایم. تعیین تاریخ دقیق کاشت، یکی از متغیرهای کلیدی در موفقیت کشت پاییزه است که به دقت ابلاغ شده است. هدف ما این است که با حمایت همه‌جانبه، از همان روز نخست کشت، مسیر برای رسیدن به یک عملکرد مطلوب در واحد سطح هموار باشد تا در نهایت پایداری تولید در سال زراعی جدید تضمین شود.

خبرگزاری مهر: یکی از برنامه‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی، کاهش تصدی‌گری و برون‌سپاری است. این موضوع در خوزستان چگونه پیگیری می‌شود؟

سلطانی کاظمی: ما به دنبال کشاورزی مردم‌محور هستیم. در جلسات اخیر با مدیران کل ادارات تابعه و معاونین سازمان، موضوع کاهش تصدی‌گری دولت به طور جدی بررسی شد. ما باید با شناسایی چالش‌های پیش‌رو، بخشی از وظایف اجرایی را به بخش خصوصی و تشکل‌های توانمند واگذار کنیم. این فرآیند، نه تنها بارِ اداری سازمان را سبک می‌کند، بلکه با افزایش نقش‌آفرینی بخش خصوصی، بهره‌وری و چابکی در ارائه خدمات به کشاورزان افزایش خواهد یافت. اجرای دقیق این سیاست در تمامی سطوح استانی پیگیری می‌شود تا شاهد تحولی عمیق در ساختار مدیریت کشاورزی باشیم.

خبرگزاری مهر: در مورد تسهیلات سفر رئیس‌جمهور، وضعیت پرداخت‌ها به چه صورت است و چه میزان از این منابع تاکنون جذب شده است؟

جواد سلطانی کاظمی: خوشبختانه استقبال بسیار خوبی از تسهیلات سفر رئیس‌جمهور در بخش کشاورزی استان صورت گرفته که نشان‌دهنده پویایی و عزم کشاورزان ما برای توسعه است. تاکنون بالغ بر ۲.۲ هزار میلیارد تومان (همت) از این تسهیلات به متقاضیان بخش کشاورزی پرداخت شده است. این رقم، بخش مهمی از تعهدات ماست. تا این لحظه، ۵۲ درصد از تخصیص ابلاغی به استان پرداخت شده و مابقی طرح‌ها در مرحله آماده‌پرداخت و مصوب قرار دارند. ما تمام توان خود را به کار گرفته‌ایم تا با تسریع در فرآیندهای اداری و بانکی، امیدواریم تا پایان مهرماه بخش عمده‌ای از مابقی تسهیلات نیز به دست متقاضیان برسد تا چرخ‌های تولید بیش از پیش به حرکت درآید.

رویکردی چندجانبه

تزریق منابع مالی در قالب تسهیلات سفر رئیس‌جمهور، در کنار برنامه‌ریزی‌های فنی برای مقابله با شرایط اقلیمی و اجرای الگوی کشت، نشان‌دهنده رویکردی چندجانبه از سوی جهاد کشاورزی خوزستان برای ثبات‌بخشی به تولید است. این اقدامات، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند گره‌های مالی بهره‌برداران را بگشاید، اما در بلندمدت، بسترساز یک گذار ساختاری از کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری و دانش‌بنیان در سطح استان خواهد بود.

با تداوم حمایت‌ها و اجرای دقیق سیاست‌های برون‌سپاری و ترویجی، انتظار می‌رود که تاب‌آوری بخش کشاورزی خوزستان در برابر چالش‌های اقلیمی افزایش یافته و شاهد ارتقای بهره‌وری در کلیه محصولات از زراعت‌های پاییزه گرفته تا باغات باشیم. موفقیت در این مسیر، نیازمند همراهی مستمر کشاورزان و اهتمام بدنه اجرایی سازمان است تا ظرفیت‌های بالقوه خوزستان، به بالفعل درآمده و سهم این استان در تأمین امنیت غذایی کشور، بیش از پیش برجسته شود.