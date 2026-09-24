امروز احتمال ناپایداری موقت جوی در برخی مناطق استان بوشهر وجود دارد

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی تا اواسط هفته آینده، غبار محلی، گاهی افزایش سرعت باد، در برخی مناطق طی ساعاتی افزایش ابر از پدیدههای غالب در سطح استان و روی دریا خواهند بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین طی امروز (پنج شنبه) (بهویژه در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب)، بهصورت محلی و پراکنده در برخی نقاط استان (غالباً ارتفاعات شرقی و مناطق جنوبی)، با رشد ابر، احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی دور از انتظار نیست.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.
وی اضافه کرد: جهت وزش باد متغیر، غالبا جنوب غربی تا شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
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