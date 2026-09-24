حکیمه رحمتی‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خراسان جنوبی، این دیار کویری و مرزی، در تمام عرصه‌های دفاع از میهن، نامی درخشان از خود به یادگار گذاشته است و بانوان این استان نیز از هشت سال دفاع مقدس تا جنگ‌های اخیر، همواره ستون‌های پایداری و مقاومت بوده‌اند؛ زنانی که با صبر، ایثار و ایمان، حماسه‌هایی ماندگار آفریدند.

وی افزود: زنان مؤمن و شجاع خراسان جنوبی با تشکیل گروه‌های خودجوش، علاوه بر کمک‌های مالی، در پشت جبهه‌ها نقش‌آفرینی کردند و با صبوری و افتخار، همسران و فرزندان خود را راهی میدان دفاع از عزت، شرف، دین و میهن کردند.

پشتیبانی بانوان از جبهه‌ها

مسئول امور بانوان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی بیان کرد: از مهم‌ترین جلوه‌های حضور زنان در دوران دفاع مقدس، نقش پشتیبانی و خدماتی و فراهم آوردن تدارکات لازم برای رزمندگان بود.

رحمتی‌راد ادامه داد: فعالیت‌های خودجوش زنان شامل جمع‌آوری کمک‌های مردمی و تلاش برای تهیه اقلام پرمصرف و ضروری جبهه‌ها می‌شد و بانوان در این عرصه نقش مهمی در پشتیبانی از رزمندگان ایفا کردند.

وی با اشاره به نقش روحیه‌بخشی بانوان به رزمندگان گفت: زنان با تشویق و روحیه دادن به همسران و فرزندان خود، حماسه‌های ماندگاری آفریدند و با پیروی از مکتب عاشورا، نقش مهمی در پیروزی رزمندگان اسلام داشتند.

بانوان؛ ستون پایداری در جنگ‌های تحمیلی اخیر

مسئول امور بانوان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی با اشاره به نقش بانوان استان در جنگ‌های تحمیلی اخیر اظهار کرد: در جنگ تحمیلی اخیر، بانوان استان بار دیگر ثابت کردند که نه با سلاح، بلکه با جان، صبر، ایمان و مدیریت بحران، ستون‌های پایداری کشور هستند.

رحمتی‌راد افزود: آنان در صف‌های کمک‌رسانی، گروه‌های مردمی، امدادرسانی بیمارستانی و فضای مجازی حضور داشتند و حقیقت مقاومت را روایت کردند.

روایت‌گری بانوان در برابر جنگ روانی دشمن

وی با تأکید بر نقش بانوان در مقابله با جنگ روانی دشمن گفت: بانوان با آگاهی و قدرت تحلیل، در مقابل جنگ روانی دشمن ایستادند و اجازه ندادند اضطراب اجتماعی گسترده شود.

رحمتی‌راد ادامه داد: بانوان با روایت‌های شخصی و تصاویر واقعی از همدلی و آرامش محله‌ها، در شبکه‌های اجتماعی با زبان مهر و منطق، برابر تبلیغات دروغین دشمن ایستادند.

وی با اشاره به تاب‌آوری و قدرت روانی مردم در مواجهه با بحران بیان کرد: تاب‌آوری و قدرت روانی مردم در مواجهه با بحران، بسیار قابل توجه بود و نقش برجسته زنان در این میان، انسجام اجتماعی و همدلی میان خانواده‌ها را به مهم‌ترین موفقیت این دوره تبدیل کرد.

رحمتی‌راد تأکید کرد: امنیت و آسایش امروز ما حاصل همراهی شیرزنان در دوران دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی اخیر است و نسل کنونی و نسل‌های آینده باید بدانند که زنان این خطه، در تمام عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، حتی جلوتر از مردان در صف نخست مبارزه قرار داشته‌اند.