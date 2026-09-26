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۴ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۲

۱۰۹۶ میلیارد ریال به حساب اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان واریز شد

۱۰۹۶ میلیارد ریال به حساب اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان واریز شد

مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، از واریز ۱۰۹۶ میلیارد و ۴۴۱ میلیون ریال به حساب اعضای موسسه از خرداد تا مرداد ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علی صادقی مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، از واریز ۱۰۹۶ میلیارد و ۴۴۱ میلیون ریال به حساب اعضای موسسه از خرداد تا مرداد ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: سود سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ نیز پس از برگزاری مجامع شرکت‌ها و مجمع سالیانه موسسه، به حساب این عزیزان و فرهنگیانی که در طول این سال مالی بازنشسته شده‌اند واریز خواهد شد.

صادقی اظهار داشت: این مبلغ پس از دریافت اطلاعات اعضا و تکمیل فرآیند محاسبه، به حساب ۶۱۶۴ نفر از فرهنگیان عضو موسسه واریز شده است.

مدیرعامل موسسه تصریح کرد: واریزی اعضا همواره در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود و تلاش ما این است که هیچ فرهنگی بازنشسته‌ای بیش از یک ماه برای دریافت پول خود منتظر نماند. این تعهد، بخشی از سیاست موسسه برای افزایش رضایت اعضا و تقویت اعتماد فرهنگیان نسبت به عملکرد صندوق است.

صادقی همچنین یادآور شد که اعضای مشمول می‌توانند از طریق حساب‌های خود در بانک‌های سرمایه و ملی، از واریز مبلغ اطلاع پیدا کرده و در صورت نیاز، وضعیت عضویت و سوابق مالی خود را از طریق سامانه‌های الکترونیکی موسسه یا نمایندگی‌های استانی پیگیری کنند.

وی در خصوص جزییات این واریزی‌ها افزود: حدود ۴۷۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال مربوط به فرهنگیان بازنشسته خرداد بوده که در تاریخ ۱۰ مرداد به حساب ۱۸۴۷ نفر واریز شده و قریب به ۳۵۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال نیز در ۱۵ شهریور به حساب ۳۲۳۰ نفر از بازنشستگان تیر واریز شد.

صادقی تصریح کرد: حدود ۲۶۱ میلیارد ریال برای تعداد ۱۰۸۷ نفر از فرهنگیان بازنشسته مرداد ۱۴۰۵ در هفته پایانی شهریور واریز شده است.

مدیر عامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، تاکید کرد: موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان یک نهاد سرمایه‌گذاری مختص فرهنگیان است و همه خدمات و منافع آن صرفاً برای اعضا ارائه می‌شود. بنابراین از فرهنگیان عزیز دعوت می‌کنم برای استفاده از خدمات مالی، رفاهی و سرمایه‌گذاری این مجموعه، نسبت به عضویت و افزایش حق عضویت در صندوق اقدام کنند تا از مزایای آن بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6958602
زهرا ناری

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    نظرات

    • حسین توکلی IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
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      پاسخ
      سلام چرا مسولین و واحد مالی ذخیره فرهنگیان وقتی واریزی بازنشسته ای به بانک سرمایه واریز می‌شود چرا هیچ پیامکی برای بازنشسته نمیاد تا بره و از بانک مبلغ رو دریافت بکنه حداقل ی پیامکی برای این گروه زحمت کش بفرستید تا پیگیر باشند متاسفانه بانک هیچگاه اطلاع رسانی نمیکنه و گاها ماه ها و سالها شده که پول توی حساب بانک هست ولی بازنشسته خبری نداره و گاها از!این ور و اون طرف بالاخره متوجه واریزی میشه و میره پولشو برمی‌داره مشکل کار کجاست آقایون محترم مطمنا انتطار نداشته باشید که بانک اطلاع رسانی بکنه

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