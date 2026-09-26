مانور آبرسانی در «ارم» برگزار شد

سید حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف از برگزاری این مانور، تأمین آب شرب و آب مورد نیاز دامداری عشایر، ارتقای آمادگی نهادهای خدماترسان در شرایط اضطراری، شناسایی کمبودها و تکریم جامعه عشایری همزمان با هفته دفاع مقدس عنوان شده است.
بخشدار ارم با اشاره به اینکه ۷۰ درصد عشایر شهرستان دشتستان در بخش ارم حضور دارند، گفت: بخش قابل توجهی از این جامعه عشایری در مناطق دورافتاده و صعبالعبور، از جمله دشت سوخته که در مرز مشترک استان بوشهر و استان فارس قرار دارد، مستقر هستند و خدمترسانی به آنان نیازمند هماهنگی و همت همه دستگاهها است.
جعفری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، بهویژه شهدای عشایر، افزود: عشایر در دوران دفاع مقدس نقش بیبدیلی در پشتیبانی از جبههها ایفا کردند و امروز نیز در عرصه تولید و امنیت غذایی کشور نقشآفرین هستند.
در جریان این مانور ۱۲ ساعته، تیمهای آبرسانی با بهکارگیری ظرفیتهای سیار، آب شرب و آب مورد نیاز دام عشایر را به دورترین کانونهای عشایری بخش ارم، بهویژه مناطق مرزی دشت سوخته، رساندند.
بخش ارم از مناطق مهم عشایرنشین شهرستان دشتستان است و برگزاری چنین مانورهایی در راستای عدالت در توزیع خدمات و ارتقای کیفیت زندگی عشایر انجام میشود.
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