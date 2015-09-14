به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح دوشنبه در ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: در زمینهٔ انتقال ارزش‌های دفاع مقدس حرف‌های زیادی گفته شد اما به این حرف‌ها آن‌گونه که باید عمل نشد.

وی بابیان اینکه نگاه به دفاع مقدس باید انسان‌محوری باشد، تصریح کرد: موفقیت‌های به‌دست‌آمده در هشت سال دفاع مقدس به خاطر حضور مردمانی بود که از جان و خانواده خود گذشتند.

حسینی ادامه داد: دفاع مقدس به معنای واقعی امری همگانی است و همان‌گونه که در دوران جنگ تحمیلی آحاد مردم حضور فعال داشتند در بزرگداشت ارزش‌های آن نیز باید آحاد مردم حضور فعال داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه در توجه به دفاع مقدس و ارزش‌های آن کوتاهی شده است، اظهار کرد: حفظ ارزش‌ها وقتی به معنای واقعی خود می‌رسد که همه مردم داوطلبانه به مسئله تبیین دفاع مقدس بپردازند و ارزش‌های آن را بشناسند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: برگزاری جشن‌ها و مراسمات مختلف باید به دفاع مقدس گره بخورد و دستگاه‌ها به‌طور ظریفانه‌ای در این مراسمات به معرفی ایثارگران و رزمندگان بپردازند.

حسینی با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، بیان کرد: برنامه‌های معرفی رزمندگان نباید مختص هفته دفاع مقدس باشد بلکه در تمام ایام سال نیز باید در این زمینه فعالیت کنیم.

وی خواستار توجه هرچه بیشتر به رزمندگان شد و افزود: توجه به ایثارگران و رزمندگان صرفاً برگزاری جلسه و کمک‌های گوناگون نیست چراکه حتی با دادن پیامکی به این عزیزان می‌شود محبت خود را به آن‌ها انتقال داد.

حسینی در ادامه تأکید کرد: کم‌کاری دستگاه‌ها در امر دفاع مقدس موردقبول نیست و هر دستگاهی در حد توان خود در این زمینه تلاش کند.

برگزاری همایش زنان ایثارگر در استان

مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به نقش زنان در هشت سال دفاع مقدس، گفت: برگزاری ستاد بزرگداشت نقش زنان در دفاع مقدس و انقلاب اسلامی در دستور کاراست.

مژگان شریفی با اشاره به اهداف برگزاری این ستاد، عنوان کرد: ترویج، توسعه و تقویت نقش زنان در انقلاب اسلامی و تقدیر از بانوان ایثارگر در هشت سال جنگ تحمیلی ازجمله اهداف برگزاری این ستاد است.

وی از برگزاری همایش زنان ایثارگر در دفاع مقدس طی مهرماه سال جاری خبر داد و گفت: برپایی نمایشگاه حماسه‌آفرینی زنان در دفاع مقدس و برگزاری هفتاد برنامه فرهنگی و اجتماعی در استان از دیگر برنامه‌های این دفتر است.

شریفی در ادامه افزود: همچنین بر اساس ابلاغیه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، تفاهم‌نامه‌ای در راستای ثبت و ضبط ارزش‌ها و حماسه‌های هشت سال دفاع مقدس در حوزه زنان بین دفتر امور بانوان استانداری و دفتر مشارکت زنان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌ها دفاع مقدس خراسان جنوبی منعقد شد.

وی ادامه داد: این تفاهم‌نامه به‌منظور تکمیل بانک اطلاعاتی زنان ایثارگر، تاریخ‌ساز و افتخارآفرین عرصه ایثار و شهادت و خانواده معظم شهدا نیز منعقدشده است.