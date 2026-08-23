به گزارش خبرنگار مهر، حکیمه رحمتیراد ظهر یکشنبه در اولین نشست کمیته تعلیم و تربیت کنگره شهدای زن استان گفت: برنامههای کمیته نوجوان کنگره شهدای زن نباید به زمان برگزاری اجلاسیه محدود شود، بلکه باید با هدف تداوم جریان فرهنگی و تربیتی، در طول سال استمرار داشته باشد.
وی اظهار کرد: کمیته نوجوان و کمیته تربیت باید به گونهای برنامهریزی کنند که فعالیتهای آنها تنها به اجلاسیه کنگره شهدای زن ختم نشود و بتوانیم در تمام ایام سال محتوا و برنامههای فرهنگی و تربیتی مرتبط با شهدا داشته باشیم.
وی افزود: میتوان تا زمان برگزاری اجلاسیه، برنامههای مختلفی را اجرا کرد و پس از برگزاری اجلاسیه نیز همین برنامهها را ادامه داد تا جریان فرهنگی ایجادشده مقطعی نباشد.
رحمتیراد با اشاره به ظرفیت آموزش و پرورش در اجرای این برنامهها گفت: یکی از مهمترین مجموعههایی که میتواند در این حوزه نقشآفرینی کند، آموزش و پرورش است و با توجه به آغاز سال تحصیلی از شهریورماه و حضور حداکثری دانشآموزان در مدارس از مهرماه، میتوان از این ظرفیت برای اجرای طرحهای فرهنگی استفاده کرد.
وی ادامه داد: یکی از پیشنهادها، اجرای طرح فرهنگی با موضوع «مقاومت جهانی بانوان» است که در قالب آن میتوان شهدای زن، بانوان شهیده شاخص، شهدای دانشآموز، استادان شهید و حتی پیشکسوتان، رزمندگان و ایثارگران حوزه بانوان را معرفی کرد.
مسئول امور بانوان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی بیان کرد: در این برنامهها نباید تنها به شهدای دفاع مقدس اکتفا کنیم، بلکه شهدای جنگ تحمیلی، جنگ ۱۲ روزه، شهدای جنگ رمضان و حتی شهدای کودک نیز میتوانند در قالب برنامههای فرهنگی به نسل جدید معرفی شوند تا ذهن دانشآموزان نسبت به مفهوم مقاومت و ایستادگی گستردهتر شود.
رحمتیراد با اشاره به ظرفیت بانوان روایتگر استان گفت: قرارگاه جهاد تبیین در حوزه بانوان نیز ظرفیت ارزشمندی دارد و در این زمینه میتوان از بانوان تبیینگر و روایتگر استان استفاده کرد تا در حوزههای مختلف از کودک و نوجوان گرفته تا استادان، نخبگان و عموم مردم، برنامههای متنوعی اجرا شود.
وی افزود: یکی از برنامههایی که میتوان دنبال کرد، استفاده از ظرفیت بانوان روایتگر در کاروانهای راهیان نور است تا این بانوان بتوانند روایتهای خود را برای نسل جدید ارائه کنند.
رحمتیراد با اشاره به طرحهای فرهنگی متناسب با ذائقه جوانان و نوجوانان گفت: طرحهایی مانند «نورماه» و برنامههای دخترانه و جوانپسند میتواند با محوریت روایت یک بانو اجرا شود؛ این بانو میتواند شهیده، مادر شهید یا یکی از بانوان شاخص و اثرگذار باشد و روایت او نیز توسط یک بانوی تبیینگر ارائه شود.
وی ادامه داد: طرح «سه جنگ تحمیلی» با حضور راویان زن و همچنین طرح «دردانههای ایران» از دیگر ایدههایی است که میتوان در مدارس اجرا کرد و دانشآموزان را درگیر برنامههای مرتبط با شهدا و خانوادههای آنان کرد.
مسئول امور بانوان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی گفت: در قالب طرح «دردانههای ایران» میتوان دانشآموزان را برای دیدار با خانوادههای شهدا همراه کرد و به معرفی مادران شهدا، بهویژه مادران شهدای دانشآموز پرداخت.
رحمتیراد افزود: بسیاری از مادران شهدا در زمان شهادت فرزندانشان سن و سال زیادی نداشتند و گاهی مادر شهید در سنین جوانی و فرزند شهید نیز نوجوان بوده است؛ روایت این مادران میتواند برای نسل امروز بسیار اثرگذار باشد.
وی با تأکید بر ضرورت فراگیری این برنامهها اظهار کرد: باید برنامهای طراحی شود که همه اقشار را دربرگیرد و در آن از ظرفیت بانوان روایتگر، مادران شهدا و دیگر بانوان شاخص برای معرفی جامع و کامل شهدا استفاده شود.
رحمتیراد همچنین بر اجرای برنامههای مسجدمحور تأکید کرد و گفت: میتوان از ظرفیت بانوان فعال فرهنگی، اجتماعی و جهادی در مساجد استفاده کرد.
به گفته وی، بانوانی که در شرایط مختلف، از جمله در روزهای سخت و حتی دوران جنگ، پای کار بودند، امروز میتوانند خودشان روایتگر آن روزها باشند.
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