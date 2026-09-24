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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۹

هاشمی: رفع موانع پروژه‌های آموزشی با جدیت دنبال شود

هاشمی: رفع موانع پروژه‌های آموزشی با جدیت دنبال شود

 بیرجند- استاندار خراسان جنوبی بر استفاده از همه ظرفیت‌های استان برای توسعه فضاهای آموزشی و رفع موانع اجرای پروژه‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی ظهر پنجشنبه در جلسه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی استان، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی اظهار کرد: تحقق عدالت آموزشی نیازمند همراهی و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مختلف استان است.

وی افزود: آموزش و پرورش و نوسازی مدارس به تنهایی نمی‌توانند پاسخگوی همه نیازهای موجود در حوزه فضاهای آموزشی باشند و باید از ظرفیت خیرین، مردم، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مجموعه‌های اقتصادی استان بهره گرفت.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های آموزشی، گفت: پروژه‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی باید با جدیت دنبال شود و دستگاه‌های متولی، موانع موجود در مسیر اجرای این طرح‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.

هاشمی ادامه داد: توسعه فضاهای آموزشی و ایجاد فرصت برابر برای دانش‌آموزان از اولویت‌های مهم استان است و لازم است روند اجرای پروژه‌ها با جدیت بیشتری پیگیری شود.

وی با قدردانی از اقدامات آموزش و پرورش، نوسازی مدارس، خیرین و سایر مجموعه‌های مشارکت‌کننده در اجرای طرح‌های آموزشی، بیان کرد: مدرسه‌سازی صرفاً احداث یک ساختمان نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده کشور و زمینه‌ساز تربیت نسلی توانمند، عالم و اثرگذار است.

استاندار خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی در اجرای پروژه‌های آموزشی تأکید کرد و افزود: همه ظرفیت‌های موجود باید در مسیر توسعه فضاهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی به کار گرفته شود.

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از مواضع رئیس‌جمهور در این نشست تقدیر کرد.

وی سخنان مسعود پزشکیان در دفاع از حقوق ملت ایران و تأکید بر ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر زور و تحمیل را شایسته تقدیر دانست و گفت: رئیس‌جمهور در این سخنان ضمن اعلام آمادگی ایران برای دیپلماسی و گفت‌وگو بر مبنای احترام متقابل، بر ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوز و تهدید نیز تأکید کرد.

کد مطلب 6957525

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