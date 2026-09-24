به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی ظهر پنجشنبه در جلسه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی استان، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی اظهار کرد: تحقق عدالت آموزشی نیازمند همراهی و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مختلف استان است.

وی افزود: آموزش و پرورش و نوسازی مدارس به تنهایی نمی‌توانند پاسخگوی همه نیازهای موجود در حوزه فضاهای آموزشی باشند و باید از ظرفیت خیرین، مردم، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مجموعه‌های اقتصادی استان بهره گرفت.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های آموزشی، گفت: پروژه‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی باید با جدیت دنبال شود و دستگاه‌های متولی، موانع موجود در مسیر اجرای این طرح‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.

هاشمی ادامه داد: توسعه فضاهای آموزشی و ایجاد فرصت برابر برای دانش‌آموزان از اولویت‌های مهم استان است و لازم است روند اجرای پروژه‌ها با جدیت بیشتری پیگیری شود.

وی با قدردانی از اقدامات آموزش و پرورش، نوسازی مدارس، خیرین و سایر مجموعه‌های مشارکت‌کننده در اجرای طرح‌های آموزشی، بیان کرد: مدرسه‌سازی صرفاً احداث یک ساختمان نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده کشور و زمینه‌ساز تربیت نسلی توانمند، عالم و اثرگذار است.

استاندار خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی در اجرای پروژه‌های آموزشی تأکید کرد و افزود: همه ظرفیت‌های موجود باید در مسیر توسعه فضاهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی به کار گرفته شود.

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از مواضع رئیس‌جمهور در این نشست تقدیر کرد.

وی سخنان مسعود پزشکیان در دفاع از حقوق ملت ایران و تأکید بر ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر زور و تحمیل را شایسته تقدیر دانست و گفت: رئیس‌جمهور در این سخنان ضمن اعلام آمادگی ایران برای دیپلماسی و گفت‌وگو بر مبنای احترام متقابل، بر ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوز و تهدید نیز تأکید کرد.