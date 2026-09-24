کاهش تدریجی دمای زنجان از فردا؛افزایش ابر در طارم

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان زنجان اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، طی امروز آسمان استان غالباً صاف پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر نیز وزش باد در مناطق مختلف استان رخ خواهد داد.

وی افزود: از فردا انتظار داریم میزان پوشش ابر در استان به‌تدریج افزایش پیدا کند که این افزایش ابر به‌ویژه در منطقه طارم محسوس‌تر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان ادامه داد: افزایش پوشش ابر طی روزهای آینده در ساعات بعدازظهر با وزش باد نیز همراه خواهد شد و سرعت وزش باد در ارتفاعات و مناطق بادگیر استان می‌تواند به‌صورت موقت به آستانه وزش باد نسبتاً شدید برسد.

رحمان‌نیا با بیان اینکه شرایط جوی مذکور می‌تواند موجب افزایش موقت سرعت باد در مناطق مستعد شود، تصریح کرد: شهروندان و بهره‌برداران بخش‌های مختلف، به‌ویژه در مناطق مرتفع و بادگیر، باید نسبت به تغییرات سرعت باد در ساعات بعدازظهر توجه داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به روند دمایی استان گفت: از نظر دمایی، امروز تغییر قابل ملاحظه‌ای در دمای هوا نخواهیم داشت، اما از فردا روند کاهش نسبی دما آغاز می‌شود و دمای هوا به‌تدریج کاهش پیدا خواهد کرد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، افزایش ابر و وزش باد طی روزهای آینده مهم‌ترین پدیده‌های جوی استان خواهد بود و روند کاهشی دما نیز به‌صورت تدریجی ادامه خواهد داشت.