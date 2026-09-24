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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۵

حادثه کوره پالایشگاه آبادان کوچک‌ترین خللی در تولید نداشت

حادثه کوره پالایشگاه آبادان کوچک‌ترین خللی در تولید نداشت

آبادان - مدیرعامل پالایشگاه آبادان گفت: حادثه امروز کوره واحد تقطیر در خلا هیچ تأثیری بر روند تولید فرآورده‌های نفتی این پالایشگاه نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، فردین راشدی عصر امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حادثه امروز مربوط به کوره واحد تقطیر در خلا بود؛ کوره‌ای که سال‌ها در مدار بهره‌برداری قرار نداشت و صرفاً به عنوان پیش‌گرم‌کننده مورد استفاده قرار می‌گرفت.

وی افزود: واحد تقطیر اتمسفریک پالایشگاه با ظرفیت ۷۵ هزار بشکه در مدار است و این ظرفیت تا بعدازظهر به حدود ۸۰ هزار بشکه افزایش می‌یابد.

مدیرعامل پالایشگاه آبادان ادامه داد: فعالیت واحد تقطیر اتمسفریک بدون این کوره نیز ادامه خواهد داشت و حادثه رخ‌داده تأثیری بر روند تولید فرآورده‌های نفتی نداشته است.

راشدی گفت: هم‌اکنون حدود ۴۳۰ هزار بشکه ظرفیت پالایشگاه در مدار بهره‌برداری قرار دارد و تولید بنزین نیز با تثبیت واحدهای تبدیلی، تا فردا به حدود ۱۱ میلیون لیتر در روز بازمی‌گردد.

وی با اشاره به برنامه بازسازی کوره آسیب‌دیده بیان کرد: این کوره ظرف دو ماه آینده بازسازی و به عنوان تجهیز پشتیبان آماده بهره‌برداری خواهد شد.

کد مطلب 6957551

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