به گزارش خبرنگار مهر، فردین راشدی عصر امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حادثه امروز مربوط به کوره واحد تقطیر در خلا بود؛ کوره‌ای که سال‌ها در مدار بهره‌برداری قرار نداشت و صرفاً به عنوان پیش‌گرم‌کننده مورد استفاده قرار می‌گرفت.

وی افزود: واحد تقطیر اتمسفریک پالایشگاه با ظرفیت ۷۵ هزار بشکه در مدار است و این ظرفیت تا بعدازظهر به حدود ۸۰ هزار بشکه افزایش می‌یابد.

مدیرعامل پالایشگاه آبادان ادامه داد: فعالیت واحد تقطیر اتمسفریک بدون این کوره نیز ادامه خواهد داشت و حادثه رخ‌داده تأثیری بر روند تولید فرآورده‌های نفتی نداشته است.

راشدی گفت: هم‌اکنون حدود ۴۳۰ هزار بشکه ظرفیت پالایشگاه در مدار بهره‌برداری قرار دارد و تولید بنزین نیز با تثبیت واحدهای تبدیلی، تا فردا به حدود ۱۱ میلیون لیتر در روز بازمی‌گردد.

وی با اشاره به برنامه بازسازی کوره آسیب‌دیده بیان کرد: این کوره ظرف دو ماه آینده بازسازی و به عنوان تجهیز پشتیبان آماده بهره‌برداری خواهد شد.