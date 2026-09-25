اسحاقی: دولت باید پای پزشک خانواده بایستد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، با اشاره به نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با وزیر بهداشت، افزود: اجرای موفق طرح پزشک خانواده تنها با اقدامات وزارت بهداشت امکان‌پذیر نیست و سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت بهداشت، صمت و اقتصادی نیز باید پای کار باشند تا با همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های مرتبط، تیمی منسجم برای اجرای این طرح شکل بگیرد.

وی یادآور شد: پزشک خانواده زمانی می‌تواند به اهداف خود در کاهش هزینه‌های سلامت، مدیریت منابع، جلوگیری از مصرف غیرضروری دارو و خدمات تشخیصی، توزیع عادلانه امکانات و ارتقای نظام ارائه خدمات سلامت دست پیدا کند که همه دستگاه‌های مسئول، الزامات و زیرساخت‌های اجرای آن را به صورت همزمان فراهم کنند.