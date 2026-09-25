به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، در بررسیهای نظارتی انجامشده مشخص شده است تعدادی از فرآوردههای مراقبت، تقویت، حالتدهی و تغییر رنگ مو بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار توزیع میشوند.
اسامی محصولات غیرمجاز
▪️ اسپری تغذیهکننده مو
▫️ ORS – NOURISHING SHEEN SPRAY
▪️ اسپری ضدریزش مو
▫️ LIGHTNESS – ANTI HAIR FALL & RENEWAL
▪️ ماسک بازسازیکننده مو
▫️ DIKSON – REPAIR MASK
▪️ پودر دکلره
▫️ POWERPLEX – BLEACHING POWDER
▪️ فعالکننده فر مو
▫️ CANTU – CURL ACTIVATOR
▪️ روغن تقویت مو کندوش
▫️ SARINA
▪️ موس مو
▫️ FASHION – HAIR STYLING MOUSSE
▪️ رنگ موی مشکی با حنا
▫️ AMIRS – BLACK HAIR COLOUR WITH HENNA
▪️ شامپو رنگ مشکی
▫️ DEXE – BLACK HAIR SHAMPOO
▪️ شامپو رنگ قهوهای تیره
▫️ DEXE – COLOR FOAM BUBBLE SHAMPOO
▪️ شامپو موی سر
▫️ HEAD & SHOULDERS
▪️ شامپو
▫️ PERFECTLINE
سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف این فرآوردهها هشدار داد و اعلام کرد استفاده از محصولات فاقد مجوز میتواند سلامت مصرفکنندگان را تهدید کند.
بر همین اساس، شهروندان از خرید این محصولات خودداری کرده و موارد عرضه آنها را به مراجع نظارتی گزارش کنند.
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