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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۱

اعلام اسامی محصولات غیرمجاز حالت‌دهی و رنگ مو

اعلام اسامی محصولات غیرمجاز حالت‌دهی و رنگ مو

روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی تعدادی از محصولات مراقبت، حالت‌دهی و رنگ موی غیرمجاز را که بدون مجوزهای قانونی در بازار عرضه شده‌اند، اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، در بررسی‌های نظارتی انجام‌شده مشخص شده است تعدادی از فرآورده‌های مراقبت، تقویت، حالت‌دهی و تغییر رنگ مو بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار توزیع می‌شوند.

اسامی محصولات غیرمجاز

▪️ اسپری تغذیه‌کننده مو

▫️ ORS – NOURISHING SHEEN SPRAY

▪️ اسپری ضدریزش مو

▫️ LIGHTNESS – ANTI HAIR FALL & RENEWAL

▪️ ماسک بازسازی‌کننده مو

▫️ DIKSON – REPAIR MASK

▪️ پودر دکلره

▫️ POWERPLEX – BLEACHING POWDER

▪️ فعال‌کننده فر مو

▫️ CANTU – CURL ACTIVATOR

▪️ روغن تقویت مو کندوش

▫️ SARINA

▪️ موس مو

▫️ FASHION – HAIR STYLING MOUSSE

▪️ رنگ موی مشکی با حنا

▫️ AMIRS – BLACK HAIR COLOUR WITH HENNA

▪️ شامپو رنگ مشکی

▫️ DEXE – BLACK HAIR SHAMPOO

▪️ شامپو رنگ قهوه‌ای تیره

▫️ DEXE – COLOR FOAM BUBBLE SHAMPOO

▪️ شامپو موی سر

▫️ HEAD & SHOULDERS

▪️ شامپو

▫️ PERFECTLINE

سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف این فرآورده‌ها هشدار داد و اعلام کرد استفاده از محصولات فاقد مجوز می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید کند.

بر همین اساس، شهروندان از خرید این محصولات خودداری کرده و موارد عرضه آنها را به مراجع نظارتی گزارش کنند.

کد مطلب 6957875
حبیب احسنی پور

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