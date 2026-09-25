به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، در بررسی‌های نظارتی انجام‌شده مشخص شده است تعدادی از فرآورده‌های مراقبت، تقویت، حالت‌دهی و تغییر رنگ مو بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار توزیع می‌شوند.

اسامی محصولات غیرمجاز

▪️ اسپری تغذیه‌کننده مو

▫️ ORS – NOURISHING SHEEN SPRAY

▪️ اسپری ضدریزش مو

▫️ LIGHTNESS – ANTI HAIR FALL & RENEWAL

▪️ ماسک بازسازی‌کننده مو

▫️ DIKSON – REPAIR MASK

▪️ پودر دکلره

▫️ POWERPLEX – BLEACHING POWDER

▪️ فعال‌کننده فر مو

▫️ CANTU – CURL ACTIVATOR

▪️ روغن تقویت مو کندوش

▫️ SARINA

▪️ موس مو

▫️ FASHION – HAIR STYLING MOUSSE

▪️ رنگ موی مشکی با حنا

▫️ AMIRS – BLACK HAIR COLOUR WITH HENNA

▪️ شامپو رنگ مشکی

▫️ DEXE – BLACK HAIR SHAMPOO

▪️ شامپو رنگ قهوه‌ای تیره

▫️ DEXE – COLOR FOAM BUBBLE SHAMPOO

▪️ شامپو موی سر

▫️ HEAD & SHOULDERS

▪️ شامپو

▫️ PERFECTLINE

سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف این فرآورده‌ها هشدار داد و اعلام کرد استفاده از محصولات فاقد مجوز می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید کند.

بر همین اساس، شهروندان از خرید این محصولات خودداری کرده و موارد عرضه آنها را به مراجع نظارتی گزارش کنند.