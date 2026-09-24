به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع بعد از ظهر پنجشنبه در نشست هماندیشی با مدیرکل، معاونان و مدیران بخشهای مختلف صدا و سیمای مرکز بوشهر در زمینه برگزاری رویداد ملی «ایرانجان بوشهرایران» با تجلیل از سخنرانی هوشمندانه، عزتمندانه و در شأن ملت بزرگ ایران توسط رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار کرد: سخنان هوشمندانه و ارزشمند رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، فرصت مهمی برای تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی بود؛ سخنانی که بر عقلانیت، عزت، اقتدار، استقلال و صلحطلبی ملت ایران تأکید داشت و تصویری روشن از دیدگاه ایران عزیز نسبت به تحولات منطقه و جهان ارائه کرد.
استاندار بوشهر با تبیین رسالت رسانه ملی اظهار کرد: صداوسیما صرفاً یک دستگاه اطلاعرسان نیست، بلکه میتواند پل ارتباطی خوبی میان مردم و مسئولان باشد تا از این طریق روند توسعه استان شتاب بیشتری بگیرد.
استاندار بوشهر با تأکید بر لزوم شنیدن صدای مردم از طریق صدا و سیما افزود: انتظار ما این است که مسائل، مطالبات و دغدغههای مردم شریف استان با دقت، صراحت و شفافیت در برنامههای مختلف منعکس شود و در کنار بیان این دغدغهها و خواستهها، اقدامات صورت گرفته و ظرفیتهای موجود نیز به شکلی حرفهای و هنرمندانه برای افکار عمومی تبیین شود.
زارع یکی از اولویتهای اصلی دولت در استان را تقویت اعتماد عمومی دانست و تصریح کرد: یکی از اولویتهای ما، تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است. رسانه با شنیدن مطالبات مردم و ایجاد گفتوگوی سازنده میان مردم، مسئولان و کارشناسان میتواند به شفافیت و حل مسائل کمک کند.
وی با اشاره به اجرای رویداد ملی «ایرانجان؛ بوشهرایران» خاطرنشان کرد: این برنامه فرصت ارزشمندی است تا بوشهر را آنگونه که شایسته است به مردم سراسر ایران معرفی کنیم؛ چراکه بوشهر استانی با پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی و برخوردار از ظرفیتهای عظیم اقتصادی، دریایی، گردشگری و انسانی است که باید با یک روایت جامع در سطح ملی دیده شود.
استاندار بوشهر با بیان اینکه باید مردم در مرکز تولیدات رسانهای باشند، یادآور شد: در روایتگری از ظرفیتها و توانمندیهای این خطه، باید مردم، دانشمندان، نخبگان، هنرمندان، کارآفرینان و چهرههای برجسته بومی، محور اصلی باشند تا تصویری واقعی، جذاب و در شأن مردم بوشهر از دریچه هنر به نمایش درآید.
زارع، معرفی فرصتهای سرمایهگذاری را از دیگر وظایف رسانه برشمرد و بیان کرد: تبیین دقیق ظرفیتهای اقتصادی استان میتواند به جذب سرمایهگذار و رونق صنعت و گردشگری کمک شایانی کند و در رویداد ملی «ایرانجان بوشهرایران» باید تصویری ماندگار از بوشهر و ظرفیت های آن از جمله، اقتصاد دریا محور، انرژی، تاریخ مقاومت و دفاع و فرهنگ و هنر ارائه دهد.
استاندار بوشهر با صدور دستوری به بدنه اجرایی استان تأکید کرد: از همه دستگاههای اجرایی، فرمانداران، بخشداران و شهرداران میخواهم که با تمام توان در کنار صداوسیما باشند و با ارائه اطلاعات دقیق و دستاوردهای حوزه خود، زمینه تولید محتوای فاخر در راستای رویداد ملی «ایرانجان بوشهرایران» را فراهم کنند تا همکاری حداکثری میان بخشی برای معرفی ظرفیتهای استان محقق شود.
زارع تصریح کرد: بوشهر، گنجینه خلیج فارس است؛ سرزمینی برخوردار از ظرفیتهای کمنظیر دریایی، انرژی، اقتصادی، تاریخی و فرهنگی و مردمی که در طول تاریخ، پاسدار هویت ایرانی و مرزهای خلیج فارس بودهاند.
وی افزود: امروز باید با همدلی و تلاش، این گنجینه ارزشمند را بیش از گذشته به ایران و جهان معرفی کنیم و ظرفیتهای بوشهر را در مسیر توسعه و پیشرفت کشور به کار بگیریم.
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