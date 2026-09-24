به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شکوهی عصر پنجشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: استان بوشهر با برگزاری منظم، مستمر و هدفمند جلسات شورای آموزش و پرورش، از استانهای پیشرو و موفق کشور در این عرصه به شمار میرود.
وی افزود: بر همین اساس، پیام تقدیر و تشکر ویژه وزیر آموزش و پرورش و شورای معاونان این وزارتخانه به مجموعه مدیریتی استان و استاندار بوشهر ابلاغ میشود.
مشاور وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر نقش بنیادین نظام تعلیم و تربیت در توسعه کشور تصریح کرد: صاحبنظران حوزه توسعه، آموزش و پرورش را یکی از ارکان اصلی پیشرفت جوامع میدانند و هیچ کشوری بدون توجه اساسی به این حوزه، به توسعه پایدار و واقعی دست نخواهد یافت.
شکوهی ادامه داد: توسعه، فرآیندی چندبعدی است و تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که رشد اقتصادی بهتنهایی و بدون تعالی فرهنگی و آموزشی، به معنای دستیابی به توسعهیافتگی نیست.
وی با اشاره به گستردگی مأموریت نظام تعلیم و تربیت در آغاز سال تحصیلی جدید خاطرنشان کرد: در سال تحصیلی جاری، حدود ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دانشآموز در بیش از ۱۲۰ هزار مدرسه در سراسر کشور تحصیل خود را آغاز کردهاند که این آمار، بیانگر وسعت و اهمیت مسئولیت آموزش و پرورش است.
بیش از ۳۰۰ دانشآموز و معلم در جنگ اخیر به شهادت رسیدند
مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به خسارتهای ناشی از جنگ اخیر اظهار کرد: جامعه فرهنگیان و دانشآموزان کشور در مقاطع مختلف تاریخی در خط مقدم ایثار و فداکاری بودهاند و در جنگ اخیر نیز هزینههای سنگینی را متحمل شدند.
شکوهی افزود: بیش از ۳۰۰ نفر از دانشآموزان و معلمان کشور به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و نزدیک به یکهزار و ۳۰۰ مدرسه نیز دچار خسارت و آسیب شد.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش در شرایط بحرانی نیز در کنار مردم و سایر دستگاهها قرار داشته است، گفت: در جریان این رخدادها، مدارس کشور با ایثار و گشادهرویی میزبان دستگاهها و مجموعههایی بودند که در معرض تهدید یا خسارت قرار داشتند.
مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقشآفرینی مجموعههای مختلف در تأمین امنیت کشور خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش کنونی جامعه مرهون فداکاری نیروهای مسلح، امنیتی، انتظامی و ملت ایران است و این همدلی و همراهی، همواره یک وظیفه و عزم ملی به شمار میرود.
لزوم بازگشت کامل مدارس به چرخه آموزش
شکوهی با تأکید بر ضرورت بازگشت کامل فضاهای آموزشی به چرخه تعلیم و تربیت یادآور شد: مدارس در شرایط بحرانی، میزبانی شایستهای از دستگاهها و مجموعههای مختلف داشتند، اما با آغاز سال تحصیلی ضروری است تمامی مدارسی که برای کاربریهای مختلف مورد استفاده قرار گرفتهاند، با همکاری فوری دستگاههای مربوطه تخلیه و تحویل آموزش و پرورش شوند.
وی ادامه داد: فراهم کردن فضای آرام، مناسب و ایمن برای تحصیل دانشآموزان، ضرورتی اساسی است و هماهنگی میان دستگاهها در این زمینه باید با جدیت دنبال شود.
مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اقدامات انجامشده در استان بوشهر گفت: با درایت استاندار بوشهر، هماهنگی لازم برای بازگشت فضاهای آموزشی به چرخه تحصیل در این استان بهخوبی محقق شده است.
شکوهی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامههای تحولی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: برنامهریزیهای کلانی در سطح ملی برای بازتعریف و تفکیک وظایف تاریخی میان آموزش و پرورش عمومی و آموزش عالی در دستور کار قرار دارد.
وی تصریح کرد: اصلاح ساختاری در این حوزه میتواند زمینهساز رفع برخی چالشهای موجود و ارتقای شاخصهای کیفی و علمی کشور باشد.
نظر شما