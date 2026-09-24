به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان و احمد جمالدینی فرماندار شهرستان جاسک در نشست ستاد مدیریت بحران این شهرستان حضور یافتند و موضوع آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای بارندگی‌های پیش‌رو و مدیریت مخاطرات ناشی از پدیده ال‌نینو مورد بررسی قرار گرفت.

احمد جمالدینی ضمن خیرمقدم به مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان و هیئت همراه حضور مستمر مهرداد حسن‌زاده در شهرستان‌های استان را نشان دهنده روحیه جهادی، مسئولیت‌پذیری و دغدغه‌مندی وی دانست.

وی با اشاره به انتخاب حسن‌زاده به عنوان مدیر برتر کشوری در حوزه مدیریت بحران این موفقیت را نتیجه مدیریت میدانی و تجربه ارزشمند وی در مدیریت بحران‌های استان هرمزگان عنوان کرد.

فرماندار جاسک با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای نبرد هرمز، شهدای شهرستان جاسک و دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، بر اهمیت آمادگی همه دستگاه‌های اجرایی در برابر مخاطرات احتمالی تأکید کرد.

جمالدینی با بیان اینکه هنر مدیریت بحران پیشگیری پیش از وقوع حادثه است، اظهار کرد: اگر خسارات گسترده‌ای به جان مردم، زیرساخت‌ها و اموال عمومی وارد شود، نشان دهنده ضعف در اقدامات پیشگیرانه است، بنابراین تمامی دستگاه‌های اجرایی باید وظایف قانونی خود را در مراحل قبل، حین و پس از بحران به صورت کامل اجرا کنند.

وی افزود: با وجود وسعت جغرافیایی شهرستان جاسک و پراکندگی مناطق شهری و روستایی، همدلی و همکاری میان تمامی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخش خصوصی موجب شده است که در بحران‌های گذشته مدیریت مطلوبی در شهرستان شکل بگیرد.

فرماندار جاسک با اشاره به هشدارهای هواشناسی درباره پدیده ال‌نینو خواستار آماده باش کامل تمامی دستگاه‌ها، تجهیز ماشین‌آلات، بسیج پیمانکاران، آمادگی دهیاری‌ها و شهرداری‌ها و اجرای اقدامات پیشگیرانه شد.

وی ساماندهی آب‌های سطحی شهر جاسک را یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم دانست و گفت: با پیگیری‌های انجام شده این پروژه در سطح استان مطرح شده و انتظار می‌رود با تأمین اعتبارات لازم عملیات اجرایی آن آغاز شود تا مشکل دیرینه آب‌گرفتگی معابر شهر جاسک برطرف شود.

جمالدینی همچنین با اشاره به کمبود برخی ماشین‌آلات سنگین مورد نیاز مدیریت بحران خواستار تأمین تجهیزات تخصصی از سوی استان برای شهرستان جاسک شد.