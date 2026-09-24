به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر شامگاه پنجشنبه در حاشیه نشست بررسی وضعیت اورژانس پیشبیمارستانی بابل اظهار کرد: با توجه به فرسودگی ساختمان فعلی، احداث ساختمان جدید اورژانس ۱۱۵ بابل در زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: تلاش میشود این ساختمان طی حدود یک سال تکمیل و به بهرهبرداری برسد تا زیرساختهای اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی بابل متناسب با ظرفیت و جایگاه این دانشگاه توسعه یابد.
رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین از تحویل یک دستگاه خودروی فرماندهی اورژانس به دانشگاه علوم پزشکی بابل خبر داد و گفت: تأمین پنج دستگاه آمبولانس جدید نیز برای این دانشگاه در دستور کار قرار گرفته است.
میعادفر ابراز امیدواری کرد این آمبولانسها در کوتاهترین زمان ممکن به ناوگان اورژانس دانشگاه علوم پزشکی بابل اضافه شوند و زمینه تقویت خدمات فوریتهای پزشکی در این منطقه فراهم شود.
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